Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Casperlar Çetesi İddianamesi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 145 tutuklu ve 223 sanığı bulunan Casperlar çetesiyle ilgili iddianameyi hazırladı. Bu iddianamede dikkat çeken önemli detaylar yer alıyor. Bunlardan biri, geçen yıl Bahçelievler’de 16 yaşındaki Daltonlar üyesi Hüseyin Asil’in yaşamını yitirmesi. Bu cinayet, 16 yaşındaki Casperlar üyesi bir çocuğun işlediği belirtiliyor.

ÇETE TETİKÇİ ÇOCUĞA BÖYLE ULAŞMIŞ

Sanık çocuk, Casperlar örgütüyle internet üzerinde bir oyun sitesi vasıtasıyla tanıştığını ve örgüt liderlerinden İsmail Göleli’nin, silahlı bir saldırıda yer almak için İstanbul’a davet ettiğini açıkladı. Belirttiğine göre, örgüt mensubu bir hücre evinde kaldıktan sonra cinayeti gerçekleştirdi.

ÖRGÜTLERİN RADARINDAKİ ÇOCUKLAR

İddianamede, Casperlar silahlı suç örgütünün, sosyal medya aracılığıyla, aileleri ve çevreleri tarafından dışlanan ve kabul görmeyen gençleri örgütlerine kazandırma çabasında bulunduğu vurgulandı. Eski Emniyet Müdürü, yaptığı açıklamalarda, çocukların kolay bir şekilde yönlendirilebileceğini ve bu nedenle çetelerin odağı haline geldiklerini dile getirdi. Ayrıca, çocukların daha az ceza aldıklarını da belirtti.

SEVGİSİZLİK VE İLGİSİZLİK

Sosyolog, çocukların suç örgütlerine katılmasının arkasındaki etkenlerin başında ailedeki sevgisizlik ve ilgisizliğin geldiğini ifade etti. Çocukların sağlıklı bir bağ kurma ihtiyacı olduğuna dikkat çeken uzman, “Aile desteği hissetmeyen çocuklar, ‘kısa süreli yatar çıkarım’ düşüncesiyle gruplara veya suç örgütlerine katılabiliyor.” şeklinde konuştu.