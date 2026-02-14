Bakırköy’de 30 Milyon Dolarlık Hırsızlık Olayı

İstanbul Bakırköy’de faaliyetlerini durduran bir döviz bürosu sahibi, 30 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar 309 milyon lira) tutarında paranın çalındığına dair ihbarda bulundu. Para, bir aydır otoparktaki araçların içinde çuvallar halinde saklanıyordu. Hırsızlar, girdikleri otoparkta nakit paranın tamamını alarak olay yerinden uzaklaştı. Kapalıçarşı’da uzun yıllar döviz bürosu işletmiş olan iş yeri sahibinin, bir ay önce bürosunu kapattığı ve 30 milyon doları çuvallara koyarak, Bakırköy’deki residence’ına getirdiği öğrenildi. Ancak, dört hırsız, yüksek güvenlikli siteye ait kapıdan araçla geçiş yaparak, otoparka indi ve buradan çuvallar içindeki parayı çaldı. İki aracın bagaj camlarını kırıp içeride bulunan nakit paraya el koyarak hızla kaçtılar.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

30 milyon dolarlık çalınma olayına dair güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı. Bu görüntülerde, hırsızların kendi otomobilleriyle siteye girişi ve iki farklı aracın bagajlarından 30 milyon doları kendi araçlarına aktardıkları net bir şekilde görünmekte. Hırsızlar, bagaj camlarını kırarak yaklaşık 10 dakikada tüm parayı çalmayı başardı.