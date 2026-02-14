İngiltere Ve Müttefikleri: Navalny’nin Ölümünde Rusya Sorumlu

İNGİLTERE VE AVRUPA ÜLKELERİNDEN RUSYA’YA AĞIR SUÇLAMA

İngiltere ve beraberindeki dört Avrupa ülkesi, Rusya’da tutuklu bulunan muhalefet lideri Alexei Navalny’nin Şubat 2024 tarihinde cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni bir suçlama yöneltti. Söz konusu ülkeler, Navalny’nin ölümünde ‘zehirli ok kurbağaları’ndan elde edilen bir toksin kullanıldığını iddia etti.

İngiltere, İsveç, Almanya, Fransa ve Hollanda’nın Dışişleri Bakanlıkları, ortak bir açıklama yaparak Navalny’ye ait vücut örneklerinde “epibatidin” adlı toksinin bulunduğunu belirtti. Açıklamada, muhalefet liderinin bu toksinle öldürüldüğüne dair bulguların bulunduğu vurgulandı. “Hükümetlerimizin vardığı sonuç, Alexei Navalny’den alınan numuneler üzerinde yapılan analizlere dayanmaktadır. Bu analizler, epibatidin maddesinin varlığını kesin olarak doğrulamıştır. Epibatidin, Güney Amerika’daki zehirli ok kurbağalarında bulunan bir toksindir ve Rusya’da doğal olarak bulunmaz.” denildi.

RUSYA’NIN DOĞAL NEDENLERLE ÖLDÜĞÜ İDDİASI ORTADA

Navalny’nin ölüm nedeni hakkında Rusya’nın doğal sebeplerle hayatını kaybettiği yönündeki açıklamasıyla ilgili de eleştirilerde bulunuldu. Açıklamada, “Ancak epibatidinin yüksek toksisitesi ve bildirilen semptomlar dikkate alındığında, ölüm nedeninin büyük ihtimalle zehirlenme olduğu değerlendirilmektedir. Navalny’nin cezaevinde tutulduğu sırada hayatını kaybetmiş olması, bu zehrin kendisine verilmesi için gerekli imkan, neden ve fırsatın sadece Rusya’nın elinde bulunduğunu göstermektedir.” ifadelerine yer verildi.

RUSYA’NIN KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ’NE AYKIRI DAVRANIŞLARI

Açıklamada, Rusya’nın uluslararası hukuku ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ne tekrar tekrar ihlaller gerçekleştirdiği ifade edildi. İngiltere ve müttefik ülkelerin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) yazılı başvuru yaparak Rusya’nın sözleşmeyi ihlal ettiğini bildirdiği bilgisi verildi. Ayrıca, bakanlık açıklamasında ülkelerin Rusya’nın tüm kimyasal silahlarını imha etmediğine yönelik endişelerinin altı çizilerek, “Biz ve ortaklarımız, Rusya’yı sorumlu tutmaya devam etmek için elimizdeki tüm politika araçlarını kullanacağız.” denildi.