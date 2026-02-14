Zelenskiy, Ateşkes İçin İki Ay Süre Talep Etti

Zelenskiy, Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada, Rusya ile bir ateşkes sağlanmasının, Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi ihtimaline nasıl etki edebileceği üzerinde durdu. Oy verme sürecinin uzun zaman alacağını vurgulayan Zelenskiy, vatandaşların güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti. “Bunu defalarca söyledim. Amerikan tarafı ısrar ederse, buna hazır olduğumuzu göstermeye hazır olduğumu söyledim. Çok dürüst olacağım, bize iki aylık bir ateşkes verin, biz de seçimlere gideriz. Bize ateşkes verin, güvenlik sağlayın, altyapı sağlayın. Hazırlanmamız belki iki ay değil ama birçok gün alacaktır. Sonra da askerlerimizin oy kullanma fırsatını verin” şeklinde ifade etti. “Amerikalılar ve Ruslar Ukrayna’da seçimlere ihtiyaç duyuyorsa buna açığız”

Zelenskiy, ABD’nin iki taraf arasında ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerdeki rolüne, Rusya ile yapılacak olası görüşmelere ve savaş ortamında oy kullanma imkânı tanıyacak yasal düzenlemelere de dikkat çekti. Ukraynalı lider, “Bize ateşkes verin. ABD Başkanı bunu yapabilir. Rusya Devlet Başkanı üzerinde baskı kurun, ateşkesi sağlayın, ardından parlamentomuz yasayı değiştirebilir ve gerekiyorsa seçimlere gidebiliriz. Eğer Amerikalılar ve Ruslar Ukrayna’da seçimlere ihtiyaç duyuyorsa buna açığız” sözlerini kullandı. İlaveten, “Eğer Ruslar seçim düzenlerse, biz de ateşkes ilan ederiz” ifadelerini ekledi.

CENEVRE’DE ÜÇLÜ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Zelenskiy, gelecek hafta ABD öncülüğünde gerçekleşmesi planlanan Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri arasındaki görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Ukraynalı lider, “Gelecek haftaki üçlü görüşmelerin hepimiz için ciddi, somut ve faydalı olmasını gerçekten umuyoruz. Ancak dürüst olmak gerekirse bazen taraflar tamamen farklı konuları konuşuyormuş gibi hissediliyor” diye konuştu.

BASKI HİSSEDİYORUM

Zelenskiy, ABD Başkanı’nın Beyaz Saray’da yaptığı “Zelenskiy’nin harekete geçmesi gerekiyor, aksi takdirde büyük bir fırsatı kaçıracak” açıklamasına da değinerek, Washington’dan “bir miktar baskı hissettiğini” bildirdi. Rusya ile yürütülen müzakerelerde Amerikan tarafının imtiyaz konularını sıkça gündeme getirdiğini ifade eden Zelenskiy, “Bu konu, genellikle Ukrayna bağlamında ele alınıyor” şeklinde konuştu. Öte yandan, Zelenskiy, ABD’nin müzakerelerde aktif rolünü sürdürmesini umduğunu, Avrupa’nın son zamanlarda görüşmelerin dışında kaldığını belirtti. Avrupalı ülkelerin ilerleyen süreçte daha etkili bir rol oynayabilmesi için fırsat oluşmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

RUSYA-UKRAYNA BADEME GÖRÜŞMELER YAPTI

Ukrayna ve Rusya, son dönemlerde ABD’nin arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’nde iki tur görüşme gerçekleştirmişti. Taraflarca yapıcı olarak nitelenen bu temaslarda somut bir ilerleme sağlanmadığı değerlendirmesi yapıldı.