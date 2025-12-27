Bakırköy Mahkemesi Organize Suç Duruşmasında Tahliyeler Gerçekleşti

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, adliyenin konferans salonunda gerçekleştirilen duruşmada, organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı’nın da yer aldığı tutuklu 6 sanıkla, bazı tutuksuz sanıklar ve müştekilerin katılımını sağladı. Duruşmada avukatların talepleri dinlendi ve mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak için 1,5 saatlik bir ara verdi.

Daha sonra mahkeme heyeti, ara kararını duyurarak, tutuklu 3 sanığın tahliyesine hükmetti. Tahliye edilen sanıklar arasında doktor Mehmet Gürül ile hemşireler Cansu Akyıldırım ve Sümeyye Nur Taşçı yer aldı. Bu sanıklar hakkında “yurt dışı çıkış yasağı” ve “imza atma” adli kontrol tedbirleri getirildi. Ayrıca, bazı tutuksuz sanıklar üzerindeki adli kontrol şartlarının kaldırılmasına da karar verildi. Diğer tutuklu 10 sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Mart 2026’ya erteledi.