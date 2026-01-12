Balçova’daki Terör Saldırısının İddianamesi Hazırlandı

8 Eylül 2025 tarihinde Balçova’da polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı. 58 sayfadan oluşan iddianamede, saldırıyı düzenleyen DAEŞ üyesi E.B. (17) ile babası N.B. ve annesi A.B. dahil olmak üzere 13 şüpheli, 7’si tutuklu olarak yer aldı.

İDEOLOJİK BAĞLANTILAR

İddianamede yer alan bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştirdiğinde sadece 16 yaşında olan tutuklu E.B., DAEŞ terör örgütüne katılmış ve bu örgütün ideolojisini benimsemiş durumda. E.B.’nin arkadaşlarıyla birlikteyken terör örgütünün düşüncelerini yaymaya çalıştığı ve okula gitmeyi reddettiği bilgileri de kaydedildi. Örgütün ideolojisi doğrultusunda silahlı eğitim aldığı ve terör saldırısı talimatı aldığı ifade edilen E.B. hakkında birçok suçlama yer almakta. Bunlar arasında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme” gibi suçlar bulunuyor.

ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİNE YOLCU

Diğer 6’sı tutuklu olmak üzere 12 şüpheli hakkında da bu suçlara iştirak eden azmettirme suçları nedeniyle iddianame hazırlandı. İddianame kapsamında tüm şüpheliler için 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 261’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Saldırıyı gerçekleştiren E.B.’nin dosyası, çocuk ağır ceza mahkemesine sevk edilirken, diğer şüpheliler için hazırlanan iddianame ise ağır ceza mahkemesine sunuldu.

KARAKOL SALDIRISININ DETAYLARI

Balçova’da 8 Eylül’de, Salih İşgören Polis Merkezi’ne E.B. tarafından bir pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda, emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Bu saldırıda, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir mahalle sakini Galip Güleç yaralanarak tedavi altına alındı. Yaralı olan polis memurları Dağlı ve Güleç, tedavilerinin ardından taburcu edildi.