Piyasaların Gözleri Merkez Bankası Faiz Kararında

Ekonomi yönetiminin 2024 yılına hazırlığı kapsamı genişliyor. Türkiye’de milyonlarca işçi ve emekliyi etkileyecek olan ocak ayı zam oranlarının belirlenmesi ve yeni fiyat tarifelerinin uygulanmaya başlamasıyla birlikte, piyasalarda gözler Merkez Bankası’na çevriliyor.

PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK FAİZ KARARI

Para Politikası Kurulu, 22 Ocak Perşembe günü yılın ilk toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna açıklayacak. Ekonomistler, ocak ayındaki ücret artışlarının iç talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki muhtemel etkilerinin TCMB tarafından dikkatle izleneceğini ifade ediyor. Bankanın, 2026 yılı için belirlenen dezenflasyon patikasını koruma adına “sıkı para politikası” tutumunu devam ettirip ettirmeyeceği ise piyasalardaki en önemli konu başlıkları arasında yer alıyor.

PİYASALARDA “KARAR METNİ”BEKLENTİSİ

Faiz kararının yanı sıra, açıklanacak olan karar metninde yapılacak yönlendirmeler de yatırımcılar tarafından son derece önemli görülüyor. Likidite yönetimi, iç talepteki dengeleme süreci ve hizmet enflasyonundaki durağanlık konularına yapılacak referanslar, yıl boyunca geçerli olacak para politikası projeksiyonları açısından yol gösterici olacak.

KÜRESEL PİYASALAR VE DIŞ DENGELER TAKİPTE

TCMB’nin alacağı karar öncesinde, küresel merkez bankalarının, özellikle ABD ve Avrupa Merkez Bankası’nın atılacak adımları, Türkiye’nin sermaye akışları ve döviz kuru istikrarı açısından büyük önem taşıyor.