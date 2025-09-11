Bali Adası’nda Sel: 14 Ölü

BALI ADASI’NDA YAŞANAN SEL FELAKETİ

Bali Adası’nda önceki gün ve dün etkili olan yoğun yağışlar, sel ve heyelanlara neden oldu. Bu olaylar sonucunda 14 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişinin kaybolduğu bildiriliyor. Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, turizm merkezi Denpasar’da kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına 125 kurtarma görevlisinin katıldığını açıkladı. Ayrıca, bölgede 500’den fazla kişinin okullara ve camilere tahliye edildiğini belirtti.

DOĞU NUSA TENGGARA’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ETKİSİ

Ülkenin Doğu Nusa Tenggara bölgesinde de yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi, 6 kişinin hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin kaybolmasına yol açtı. Bu durum, bölgedeki olumsuz hava koşullarının getirdiği ciddi tehlikeleri gözler önüne seriyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.