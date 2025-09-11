Gündem

Bali Adası’nda Sel: 14 Ölü

bali-adasi-nda-sel-14-olu

BALI ADASI’NDA YAŞANAN SEL FELAKETİ

Bali Adası’nda önceki gün ve dün etkili olan yoğun yağışlar, sel ve heyelanlara neden oldu. Bu olaylar sonucunda 14 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişinin kaybolduğu bildiriliyor. Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, turizm merkezi Denpasar’da kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına 125 kurtarma görevlisinin katıldığını açıkladı. Ayrıca, bölgede 500’den fazla kişinin okullara ve camilere tahliye edildiğini belirtti.

DOĞU NUSA TENGGARA’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ETKİSİ

Ülkenin Doğu Nusa Tenggara bölgesinde de yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi, 6 kişinin hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin kaybolmasına yol açtı. Bu durum, bölgedeki olumsuz hava koşullarının getirdiği ciddi tehlikeleri gözler önüne seriyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Ambulans Kontrolden Çıkıp Devrildi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir ambulans devrildi. Kazada, araçtaki üç sağlık personeli yaralandı. Olayın nedeni ise henüz belirlenemedi.
Gündem

Ambulans Devrildi, 3 Sağlık Personeli Yaralandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen ambulanstaki üç sağlık çalışanı yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.