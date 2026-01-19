Balık Avlarken Oltaya Ceset Takıldı

Olay, Muratpaşa ilçesinin Meltem Mahallesi’nde Akdeniz Bulvarı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, balık tutmak amacıyla sahile inen Metehan İ. ve Can İ., oltalarını yaklaşık 50-60 metre derinliğe attıkları sırada oltalarına büyük bir ağırlığın takıldığını fark etti. Oltayı çekmekte zorlanan iki arkadaş, yakaladıkları şeyin büyük bir balık olduğunu düşünerek çevredeki vatandaşlardan yardım talep etti. Çekilen olta sahile ulaştığında ise oltaya takılan şeyin bir balık değil, bir erkek cesedi olduğu anlaşıldı.

SALİH KAVŞAĞI OLAYI SAHİL GÜVENLİĞE BİLDİRİLDİ

Olayın ardından durum yetkililere iletildi. Sahilde görevde bulunan güvenlik ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.