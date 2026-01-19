Balık Avlarken Oltaya Ceset Takıldı

balik-avlarken-oltaya-ceset-takildi

Olay, Muratpaşa ilçesinin Meltem Mahallesi’nde Akdeniz Bulvarı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, balık tutmak amacıyla sahile inen Metehan İ. ve Can İ., oltalarını yaklaşık 50-60 metre derinliğe attıkları sırada oltalarına büyük bir ağırlığın takıldığını fark etti. Oltayı çekmekte zorlanan iki arkadaş, yakaladıkları şeyin büyük bir balık olduğunu düşünerek çevredeki vatandaşlardan yardım talep etti. Çekilen olta sahile ulaştığında ise oltaya takılan şeyin bir balık değil, bir erkek cesedi olduğu anlaşıldı.

SALİH KAVŞAĞI OLAYI SAHİL GÜVENLİĞE BİLDİRİLDİ

Olayın ardından durum yetkililere iletildi. Sahilde görevde bulunan güvenlik ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Zincirleme Kaza: Yaya Geçidinde Aniden Fren Yaptı

Mersin'de, yayaya yol vermek isterken ani fren yapan bir sürücü, dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gündem

Çamura Saplanan Karacanın Kurtarılması İçin Ekipler Seferber Oldu

Bozkurt ilçesinde bir karaca, uçurumdan düşüp çamura sürüklendi. Orman ekipleri, hayvanı kurtararak güvenli bir şekilde geri götürdü.
Gündem

Aksaray’da Takla Atan Araçta 3 Yaralı

Aksaray'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil şarampole devrilerek kaza yaptı. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Gümüşhane’de Kış Mücadelesi İçin Yoğun Çalışma

Gümüşhane'nin yüksek bölgelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, 1 metreyi aşan kar kalınlığıyla mücadele ederek ulaşımın aksamaması için seferberlik halinde.
Gündem

Samsun’da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumu hakkında henüz detay verilmedi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.