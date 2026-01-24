Balıkesir’de 5.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

balikesir-de-5-1-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 00:24’te 5.1 büyüklüğünde bir depremin ortaya çıktığı bildirildi. Bu sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere birçok şehirde hissedildi. Depremin analizini yapan bir uzman, “Sındırgı fayının en güneydoğu ucunda deprem oldu. Yazın da o noktalarda deprem olmuştu” ifadelerini kullandı.

DEPREM HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Uzman, yaptığı açıklamada, “O fay yeni bir faya atlamadığı için bir sorun görmüyorum” diyerek durumu değerlendirdi. Ayrıca, “Rutin devam eden bir olay. Bu depremler bu tarzda olduğu zaman büyük depremi tetiklemez. 6.5 gibi bir deprem yapmaz” şeklinde eklemede bulundu.

AFAD VERİLERİNE GÖRE

AFAD tarafından sağlanan bilgide, merkez üssünün Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olduğu belirtilmişken, deprem çevre illerde de hissedildi. Öne çıkan yorumlar, depremin sıradan bir sarsıntı olduğunu ve endişe yaratacak bir durum oluşturmadığını gösteriyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TBF’den Ergin Ataman’a Yönelik Tezahüratlara Kınama

Türkiye Basketbol Federasyonu, Maccabi Rapyd-Panathinaikos karşılaşmasında Ergin Ataman'a yapılan küfürlü tezahüratlar için Avrupa Ligi yönetimine inceleme talebinde bulundu.
Gündem

Meteoroloji’den Hafta Sonu Yağış ve Uyarı Açıklaması

Meteoroloji, hafta sonu Türkiye genelinde sağanak ve kar yağışı olacağına dikkat çekti. Antalya çevresinde kuvvetli yağış, bazı illerde ise kar bekleniyor.
Gündem

Balıkesir Sındırgı’da Peş Peşe Depremler Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Gece 00.24'te yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Gündem

Nişantaşı’nda Kiracı Krizi: Mahkeme Tahliye Kararı Verdi

Nişantaşı'nda bir ev sahibinin, kiracıdan daireyi boşaltmasını istemesi sonucu yaşanan tahliye anlaşmazlığı mahkeme tarafından çözüme kavuşturuldu. Kiracı, yargı sürecine gitti.
Gündem

Galatasaray Oulai İçin Yüklü Bonservis Teklifi Yaptı

Galatasaray, Trabzonspor'un genç yeteneği Oulai için teklifini güncelledi. Oulai'nin yeni adresinin Galatasaray olabileceği iddia ediliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.