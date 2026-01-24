Balıkesir’de 5.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 00:24’te 5.1 büyüklüğünde bir depremin ortaya çıktığı bildirildi. Bu sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere birçok şehirde hissedildi. Depremin analizini yapan bir uzman, “Sındırgı fayının en güneydoğu ucunda deprem oldu. Yazın da o noktalarda deprem olmuştu” ifadelerini kullandı.

DEPREM HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Uzman, yaptığı açıklamada, “O fay yeni bir faya atlamadığı için bir sorun görmüyorum” diyerek durumu değerlendirdi. Ayrıca, “Rutin devam eden bir olay. Bu depremler bu tarzda olduğu zaman büyük depremi tetiklemez. 6.5 gibi bir deprem yapmaz” şeklinde eklemede bulundu.

AFAD VERİLERİNE GÖRE

AFAD tarafından sağlanan bilgide, merkez üssünün Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olduğu belirtilmişken, deprem çevre illerde de hissedildi. Öne çıkan yorumlar, depremin sıradan bir sarsıntı olduğunu ve endişe yaratacak bir durum oluşturmadığını gösteriyor.