Balıkesir Sındırgı’da Deprem Aktivitesi Artıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğündeki deprem, 11,04 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi’nin geniş bir kesiminde hissedildi.

ARTÇI DEPREM SAYISI 25 BİNİ GEÇTİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede meydana gelen 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerindeki ana şoklarla birlikte artçı depremlerin sayısının 25 bini aştığını duyurdu.

EMENDER FAY ZONU HARİTALANDI

Sözbilir, Sındırgı’daki sismik aktivitelerin AFAD istasyonları aracılığıyla sürekli izlendiğini ifade etti. Saha çalışmaları sonucunda, yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda çok segmentli aktif Emendere Fay Zonu’nun haritalandığını aktardı. İlk sarsıntının ardından fayın batı segmentinin kırıldığı, artçı depremlerin ise güneydoğu yönüne kaydığı tespit edildi.

STRES BİRİKİMİ ÜÇÜNCÜ SEGMENTE YOĞUNLAŞTI

Prof. Dr. Sözbilir, “27 Ekim’de 6,1 büyüklüğünde ikinci ana şok yaşandı. Bu ana şok sonrası artçı aktivitenin sürdüğünü ve stres birikiminin güneydoğudaki üçüncü segmente yoğunlaştığını gözlemledik.” dedi. Saat 00.24’teki 5,1 büyüklüğündeki depremin, haritalanan fay zonunun en doğu segmentinde gerçekleştiğini belirtti.

DEPREM FIRTINASI DEVAM EDEBİLİR

Son beş ayda bölgede deprem fırtınası ve çeşitli aktivitelerin gözlemlendiğine dikkat çeken Sözbilir, “Benzer büyüklükte bir deprem bekliyorduk ancak 5,1 meydana geldi. Bu aşamadan sonra artçıların devam etmesi öngörülüyor.” şeklinde uyarıda bulundu. Sındırgı halkına, resmi açıklamaların dikkate alınması ve hasarlı binalara girilmemesi tavsiyesinde bulunuldu.