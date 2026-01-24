Emre Belözoğlu’ndan Hakeme Sert Tepkiler Geldi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı ve maçı 2-1’lik skorla kazandı. Papara Park’ta gerçekleşen müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yayıncı kuruluşa maça dair değerlendirmelerde bulundu. Belözoğlu’nun ihtiyaç duyduğu eleştiriler ise şu şekilde oldu:

MAÇIN YÖNETİMİNE SERT ELEŞTİRİ

“Bu kadar kötü maç yönetilemez” diyerek sözlerine başlayan Belözoğlu, Kasımpaşa’nın ligdeki varlığının önemine dikkat çekti. “Kamuoyu için Kasımpaşa’nın varlığı bu ligde ne kadar önemliyse bizim sözlerimizin de herhalde bir o kadar önemi vardır. Çok da kimsenin umurunda olacağını düşünmüyorum ama söylemem gerekeni yine ben söyleyeyim. Bu ülkede en yüksek seviyede futbol oynayan futbolcu benim. Bazen böyle konuşmak zorunda hissediyorum kendimi… Bu ülke futbolunun gelişmesi için bu hakemlerin performansının ivedilikle artırılması gerekiyor. Bırakın kırmızı kartı verememesini, bu kadar kötü maç yönetilmez. Bu kadar kötü oyun okunmaz. Futbolun içinden gelmediklerinin ötesinde, bu kadar kötü olmamalı yani.”

BERABERLİK BEKLENTİSİ

Belözoğlu, maça dair diğer değerlendirmelerini de sıraladı. “İki oyuncu grubu bir şey oynamaya çalışıyor. Trabzonspor 0.60 gol beklentisiyle iki tane gol attı bize. Çalıştığımız yerlerde top almalarına müsaade ettik. Top onlarda gözükse de biz istediğimiz yerlerde onları buluşturduğumuz zamanlarda dahi çok fazla istediğini yapamadı Trabzonspor. Burada en kötü beraberlik çıkması lazımdı.” ifadelerini kullandı.

KARTLARDA HAKEM TÜCCARLIĞI

Belözoğlu, maç esnasında hakem Ali Yılmaz’ın kararlarını da eleştirerek, “Galatasaray maçında Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar, Onuachu bugün basınca vermiyorlar ama Kerem Demirbay’a rahatça kartlar çıkıyor. Acaba Kerem’in üstünde Galatasaray forması olsaydı bu kırmızı kart bu kadar rahat çıkar mıydı?” dedi.

OYUNCULARIN EMEĞİNE YAZIK

Son olarak, hakem yönetimini eleştirip, “Bu hakemlerle bu lig böyle gitmez. Oyuncuların emeğine yazık. Sen burada bu maçı tek başına istediğin yere çevirdi. Sonra da 10 dakika Kasımpaşa’yı maça ortak etmeye çalıştın. Çok kötü, büyük bir hayal kırıklığı performans.” diyerek, oyuncuların emeklerinin hiçe sayılmaması gerektiğini vurguladı.