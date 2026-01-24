Trabzonspor Onuachu İle Fark Yarattı

trabzonspor-onuachu-ile-fark-yaratti

Kral muhteşem bir dönüş yaptı. İkinci yarının başında gelen Onuachu’nun golü, Kasımpaşa’nın oyuna dâhil olmasını sağladı ve hücuma daha cesur çıkmaya teşvik etti. Bu cesaret, kısa süre içinde sonuçlarını gösterdi. Diabate’nin eşitlik sayısında Trabzonspor savunmasında sorgulanması gereken çok sayıda hata mevcuttu. Teşhis edilen bu sorunların iyileştirilmesi için teknik direktör Fatih’in daha fazla çaba göstermesi gerekiyor. Daha önce de belirttiğim gibi, Onuachu’nun sahada bulunması sadece rakiplerin dengesini bozmakla kalmıyor, takım arkadaşlarına da moral veriyor. Örneğin, uzun bir süre sahada etkisiz kalan Zubkov’un jenerik olacak bir vuruşla galibiyet golünü atması önemli bir andı. O anki ruh halini de iyi analiz etmek gerekmekte.

ONUAÇU İLE TRABZONSPOR BİR BAŞKA GÜZEL!

Onuachu oyuna girdikten sonra Trabzonspor’lu oyuncular adeta yeniden doğdu; özgüven de diyebiliriz. Onuachu, öyle bir gole imza attı ki, topu ayağına alıp stopere çalımlayıp akabinde topuk pası verecekmiş gibi yaparak kaleye şut atması, tam anlamıyla bir santraforun marifeti. Harika golün ardından art arda attığı taklalar da bu başarısını süsler nitelikteydi. Trabzonspor’un Onuachu’yla bambaşka bir görünüm kazandığı açık. Ancak, bordo-mavili takımın yediği gol yine bilinen tipik sorunlardan biri; çıkarken kaptırılan toplar. Fatih hoca bu soruna bir an önce çözüm bulmalı. Ancak bu, çalışmayla mümkün olacaktır.

BİREYSEL BECERİLERLE GELEN 3 PUAN

Zaman zaman yalnızca Zubkov bireysel yeteneklerini kullanmaya çalıştı, fakat sezon başından beri yaşanan sol kenar yetersizliği bu maçta tekrar belirdi. Tempoyu artırmak önemli; ancak top hızı ve rakip savunmanın arkasına koşu yapabilecek oyuncu ihtiyacı da bulunmakta. Sonuç olarak, oyun istenilen seviyede olmasa da bireysel becerilerle elde edilen 3 puan oldukça önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

