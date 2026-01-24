Bournemouth Trabzonspor’dan Arseniy Batagov’u İstiyor Beşiktaş Luis Henrique İçin Inter ile Temasta Beşiktaş Rafa Silva’nın Yerine James McAtee’yi Arıyor Fenerbahçe’ye Beto’dan Yeni Forvet Alternatifi

İngiltere Premier Lig’de mücadele eden Bournemouth, Trabzonspor’un Arseniy Batagov ile ilgileniyor. Bournemouth’un, Batagov’u kadrosuna katmak amacıyla Trabzonspor’a 4 milyon euro kiralama bedeli ve zorunlu satın alma opsiyonu için 20 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ’IN HENRİQUE İLGİSİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Inter’de forma giyen Luis Henrique’yi kadrosuna katmayı hedefliyor. Inter, Dumfries’in sakatlığı nedeniyle Henrique’yi bırakmayı düşünmese de Beşiktaş, şartlarını zorlayarak transferde ısrarcı olacak.

SİLVA’NIN YERİNE McATEE

Beşiktaş, Rafa Silva’nın gidişinin ardından Nottingham Forest’tan James McAtee’yi takıma katmayı planlıyor. McAtee’ye talip olan diğer kulüpler arasında Porto ve Strasbourg da bulunuyor.

FENERBAHÇE’DE FORVET ARAYIŞI

Forvet hattını güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe’nin listesine son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’da forma giyen Beto eklendi. 27 yaşındaki forvetin temsilcilerinin İstanbul’a gelerek görüşmelerde bulunduğu açıklandı.