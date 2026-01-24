Bournemouth Trabzonspor’dan Arseniy Batagov’u İstiyor Beşiktaş Luis Henrique İçin Inter ile Temasta Beşiktaş Rafa Silva’nın Yerine James McAtee’yi Arıyor Fenerbahçe’ye Beto’dan Yeni Forvet Alternatifi

İngiltere Premier Lig’de mücadele eden Bournemouth, Trabzonspor’un Arseniy Batagov ile ilgileniyor. Bournemouth’un, Batagov’u kadrosuna katmak amacıyla Trabzonspor’a 4 milyon euro kiralama bedeli ve zorunlu satın alma opsiyonu için 20 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ’IN HENRİQUE İLGİSİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Inter’de forma giyen Luis Henrique’yi kadrosuna katmayı hedefliyor. Inter, Dumfries’in sakatlığı nedeniyle Henrique’yi bırakmayı düşünmese de Beşiktaş, şartlarını zorlayarak transferde ısrarcı olacak.

SİLVA’NIN YERİNE McATEE

Beşiktaş, Rafa Silva’nın gidişinin ardından Nottingham Forest’tan James McAtee’yi takıma katmayı planlıyor. McAtee’ye talip olan diğer kulüpler arasında Porto ve Strasbourg da bulunuyor.

FENERBAHÇE’DE FORVET ARAYIŞI

Forvet hattını güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe’nin listesine son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’da forma giyen Beto eklendi. 27 yaşındaki forvetin temsilcilerinin İstanbul’a gelerek görüşmelerde bulunduğu açıklandı.

TBF’den Ergin Ataman’a Yönelik Tezahüratlara Kınama

Türkiye Basketbol Federasyonu, Maccabi Rapyd-Panathinaikos karşılaşmasında Ergin Ataman'a yapılan küfürlü tezahüratlar için Avrupa Ligi yönetimine inceleme talebinde bulundu.
Meteoroloji’den Hafta Sonu Yağış ve Uyarı Açıklaması

Meteoroloji, hafta sonu Türkiye genelinde sağanak ve kar yağışı olacağına dikkat çekti. Antalya çevresinde kuvvetli yağış, bazı illerde ise kar bekleniyor.
Balıkesir Sındırgı’da Peş Peşe Depremler Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Gece 00.24'te yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Nişantaşı’nda Kiracı Krizi: Mahkeme Tahliye Kararı Verdi

Nişantaşı'nda bir ev sahibinin, kiracıdan daireyi boşaltmasını istemesi sonucu yaşanan tahliye anlaşmazlığı mahkeme tarafından çözüme kavuşturuldu. Kiracı, yargı sürecine gitti.
Galatasaray Oulai İçin Yüklü Bonservis Teklifi Yaptı

Galatasaray, Trabzonspor'un genç yeteneği Oulai için teklifini güncelledi. Oulai'nin yeni adresinin Galatasaray olabileceği iddia ediliyor.

