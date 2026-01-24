Galatasaray Oulai İçin Yüklü Bonservis Teklifi Yaptı

galatasaray-oulai-icin-yuklu-bonservis-teklifi-yapti

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündeminde Oulai bulunuyor. Trabzonspor’un 19 yaşındaki genç futbolcusuna ilgi gösteren sarı-kırmızılı takım, bu transfer için yüksek bir bonservis bedeli teklif etti. Galatasaray’ın Fildişi Sahilli oyuncu için Trabzonspor’a yaptığı son teklifle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİNDE FARK KAPANDI

İki takım arasındaki transfer müzakerelerinde şu an aradaki fark 5 milyon euro olarak belirlendi. Galatasaray’ın bu transferi sonuçlandırmak üzere olduğu ifade ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

