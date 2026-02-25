Balıkesir’de F-16 Uçağı Kaza Kırıma Uğradı

Balıkesir’den üzücü haber…

Görev uçuşu gerçekleştiren bir F-16 savaş uçağı, kaza kırıma uğrayarak bir pilotun şehit olmasına neden oldu. Kazanın ardından gece saatlerinde başlatılan inceleme süreci devam ediyor.

BİR PİLOTUMUZ ŞEHİT OLDU

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya platformunda olayla ilgili açıklama yaparak, “Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız görev uçuşu esnasında 00:50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup, bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Uçakta şehit olan pilotun kimliği açıklandı; Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, kazada yaşamını yitirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bolat için bir taziye mesajı yayımladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gürlek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” şeklinde açıklama yaptı.

VALİ USTAOĞLU İNCELEMELERDE BULUNDU

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İzmir-İstanbul Otoyolu’ndaki olay yerinde incelemelerde bulundu. Ustaoğlu, “F-16 uçağımız kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğradı. Bir pilotumuz da şehit düştü. Olay yerine geldik ve gerekli bilgileri aldık. Şehidimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum” dedi. Kazanın meydana geldiği Naipli mevkisi, trafiğe kapatıldı ve ekipler bölgedeki çalışmalara devam ediyor.

KOORDİNASYON İÇİN ÇALIŞILIYOR

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir’deki olayla ilgili sürecin tüm yönleriyle takip edildiğini ve ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde çalışıldığını bildirdi. Bakanlık, yapılan açıklamada, “9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yapan bir F-16 uçağımızla gece saat 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiş, derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir teessürle öğrendik. Kazanın nedeni, ilgili kaza kırım ekibinin yapacağı teknik inceleme sonrası belirlenecektir” denildi.

İNCELEME SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kazayla ilgili taziye mesajı yayımlayarak, “Yaşanan elim kaza adli ve idari olarak titizlikle incelenecektir. Kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.