Balıkesir’de Halit Yukay Davasında Yargılama Başladı

balikesir-de-halit-yukay-davasinda-yargilama-basladi

Balıkesir’de, 4 Ağustos’ta teknesi parçalanarak bulunan iş insanı Halit Yukay’ın ölümü ile ilgili olarak 10 tutuksuz sanığın yargı süreci dün başlamıştı. Erdek 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen ve yaklaşık 11 saat süren duruşma esnasında tarafların avukatları arasında gerilim anları yaşandı. Birinci kaptan C.T., çarpma iddialarını reddedip, ifadesinin baskı altında alındığını iddia etti.

MAHKEME TANIKLARI DİNLEME KARARI ALDI

Mahkeme, gemi kaptanının yurtdışı seyahat yasağının devam ettirilmesine hükmetti. Ayrıca, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un tanık olarak dinlenmesi için müzekkere yazılmasına, Halit Yukay’ın eşi Rania Stypa Yukay’ın da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesinin alınmasına karar verildi. Eksik belgelerin tamamlanmasının ardından duruşma bir sonraki tarihe ertelendi.

DURUŞMA GÜNDEMİNE DAMGA VURDU

Duruşmada ifadesi alınan “Arel 7” isimli kuru yük gemisinin birinci kaptanı C.T, 2005 yılından beri aynı firmada kaptanlık yaptığını belirtti. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını ifade eden C.T, olay günü vardiyayı teslim almasının ardından cihazları kontrol ettiğini, radar ve diğer aletlerde bir anormallik olmadığını belirtti. Olay esnasında üç geminin arka arkaya seyir halinde olduğunu ve aralarında yaklaşık 1,5 saatlik mesafenin bulunduğunu ekledi. Herhangi bir ikaz almadığını vurgulayan C.T, denizde çöp parçaları gördüğünü ifade ederek, “Gemi sağ tarafında tahta parçaları gördüm, manevra yaparken can simidine benzer bir şey gördüğümü hatırlıyorum ama ben hiçbir cisme çarpmadım” şeklinde konuştu.

KAZA OLDUĞUNA İNANMADI

C.T., manevra yaptığı için seyir rotasından saptığını A.G.’ye bildirdiğini belirtirken, kazaya dair hiçbir emare gözlemlemediğini savundu. “Bir kaza olduğunu düşünmeyip yoluma devam ettim. Kocaeli’ne giderken Sahil Güvenlik gemiyi durdurdu, Yalova’ya demirlememizi istedi. Neden istediklerini bilmiyordum, Yalova’da öğrendim” dedi. Kazadan sonraki kontrollerde bir bulguya rastlayamadığını belirten C.T, olay yerini terk ettiğine dair korktuğu gerekçesiyle bir bildirimde bulunmadığını vurguladı. Şu anda tam bir belirti olmasa da, diğer cisimlerle çarpışmanın boya izi bırakabileceğini ekledi. Olay anında geminin ikinci kaptanı M.F.G. ise istirahat halinde olduğunu ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’un Aralık Ayı Fiyat Değişimleri Açıklandı

İstanbul'da aralık ayında en fazla fiyat artışı sağlık ürünlerinde görüldü; antiseptik ürünler yüzde 51,95 ile zirveye çıktı, uçak biletlerinde ise belirgin bir düşüş yaşandı.
Gündem

Yağışlı Yolda Takla Atan Otomobilin Kaza Anı Kaydedildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yağışlı havada makas atan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gündem

Döviz Piyasalarında Doların Zayıf Seyri Sürüyor

ABD doları, 2026’ya başlarken zayıf bir performans sergiliyor. Faiz farklılıklarının azalması, dolara yönelik baskıları artırıyor; Japon yeni ise 10 ayın en düşük seviyelerine ulaştı.
Gündem

Erdoğan: Filistin İçin Savaş Sürecek Ve Trump ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak'ta ABD Başkanı Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Filistin konularında bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.
Gündem

Diyarbakır’da Kar Yağışı Sonrası 12 Fabrika Çatısı Çöktü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle 12 çırçır fabrikasının çatıları çöktü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.