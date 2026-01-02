Balıkesir’de Halit Yukay Davasında Yargılama Başladı

Balıkesir’de, 4 Ağustos’ta teknesi parçalanarak bulunan iş insanı Halit Yukay’ın ölümü ile ilgili olarak 10 tutuksuz sanığın yargı süreci dün başlamıştı. Erdek 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen ve yaklaşık 11 saat süren duruşma esnasında tarafların avukatları arasında gerilim anları yaşandı. Birinci kaptan C.T., çarpma iddialarını reddedip, ifadesinin baskı altında alındığını iddia etti.

MAHKEME TANIKLARI DİNLEME KARARI ALDI

Mahkeme, gemi kaptanının yurtdışı seyahat yasağının devam ettirilmesine hükmetti. Ayrıca, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un tanık olarak dinlenmesi için müzekkere yazılmasına, Halit Yukay’ın eşi Rania Stypa Yukay’ın da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesinin alınmasına karar verildi. Eksik belgelerin tamamlanmasının ardından duruşma bir sonraki tarihe ertelendi.

DURUŞMA GÜNDEMİNE DAMGA VURDU

Duruşmada ifadesi alınan “Arel 7” isimli kuru yük gemisinin birinci kaptanı C.T, 2005 yılından beri aynı firmada kaptanlık yaptığını belirtti. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını ifade eden C.T, olay günü vardiyayı teslim almasının ardından cihazları kontrol ettiğini, radar ve diğer aletlerde bir anormallik olmadığını belirtti. Olay esnasında üç geminin arka arkaya seyir halinde olduğunu ve aralarında yaklaşık 1,5 saatlik mesafenin bulunduğunu ekledi. Herhangi bir ikaz almadığını vurgulayan C.T, denizde çöp parçaları gördüğünü ifade ederek, “Gemi sağ tarafında tahta parçaları gördüm, manevra yaparken can simidine benzer bir şey gördüğümü hatırlıyorum ama ben hiçbir cisme çarpmadım” şeklinde konuştu.

KAZA OLDUĞUNA İNANMADI

C.T., manevra yaptığı için seyir rotasından saptığını A.G.’ye bildirdiğini belirtirken, kazaya dair hiçbir emare gözlemlemediğini savundu. “Bir kaza olduğunu düşünmeyip yoluma devam ettim. Kocaeli’ne giderken Sahil Güvenlik gemiyi durdurdu, Yalova’ya demirlememizi istedi. Neden istediklerini bilmiyordum, Yalova’da öğrendim” dedi. Kazadan sonraki kontrollerde bir bulguya rastlayamadığını belirten C.T, olay yerini terk ettiğine dair korktuğu gerekçesiyle bir bildirimde bulunmadığını vurguladı. Şu anda tam bir belirti olmasa da, diğer cisimlerle çarpışmanın boya izi bırakabileceğini ekledi. Olay anında geminin ikinci kaptanı M.F.G. ise istirahat halinde olduğunu ifade etti.