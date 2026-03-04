HMS Dragon Akrotiri’ye Konuşlanıyor Güvenlik Vurgusu Yapıldı

İNGİLTERE BAŞBAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol yakınlarındaki Akrotiri askeri üssüne düzenlediği insansız hava aracı saldırısının ardından bölge güvenliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Starmer, sosyal medya aracılığıyla GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktarıp, İngiltere’ye ait “HMS Dragon” isimli “Type 45” sınıfı hava savunma destroyerinin bölgeye gönderileceğini ifade etti. Kıbrıs Adası’ndaki İngiliz askerlerinin güvenliğinin öncelikli konular arasında olduğunu dile getiren Starmer, “Savunma operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Rum liderine, bölgeye İHA savar özelliklere sahip helikopterler ve HMS Dragon gemisini göndereceğimiz bilgisini verdim. Her zaman İngiltere’nin ve müttefiklerimizin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz” dedi.

AKROTİRİ’DEKİ İHA SALDIRISI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, pazar gününü pazartesiye bağlayan gece üs bölgesine düşen bir insansız hava aracının sınırlı hasar yarattığını açıkladı. Letimbiotis, olayın ardından güvenlik protokollerinin hızla devreye alındığını belirtti. Ayrıca, Rum makamlarının bu süreçte İngiltere hükümeti ve İngiliz üsleri yönetimiyle sürekli koordinasyon halinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Akrotiri’deki İngiliz üs yetkilileri de bölge sakinlerine, “ikinci bir duyuruya kadar güvenli bir yerde kalmaları” çağrısında bulundu. Açıklamada, üs personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı bilgisine yer verildi.

