Balıkesir’de Kayıp Kadının Cesedi Bulundu

Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı kırsal Çamdibi Mahallesi’nde bir arazide kadın cesedi bulundu. İhbarın ardından Havran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen bölgeye intikal etti. Yapılan araştırmalar sonucunda bulunan cesedin, 22 Ocak’tan bu yana kayıplar arasında yer alan 46 yaşındaki Özbekistan uyruklu Dilufraz Chulieva’ya ait olduğu belirlendi. Chulieva’nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma çerçevesinde, Chulieva’nın erkek arkadaşı olduğu belirtilen 44 yaşındaki I.I. ile arkadaşları 40 yaşındaki B.N., 40 yaşındaki B.U. ve 22 yaşındaki M.K. gözaltına alındı. Gözaltındaki şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan I.I. tutuklanırken, diğer üç şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği bilgisi verildi.