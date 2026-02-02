Balıkesir’de Kokoreç Dükkanına Silahlı Saldırı: 1 Ölü 2 Yaralı

Hamidiye Mahallesi Akçay Caddesi’nde yer alan bir kokoreç dükkanına motosikletle gelen iki kasklı kişi, silahla gelişigüzel ateş açtı. Bu saldırı sonucunda, dükkanın içerisinde bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, iki kişi de farklı yerlerinden ağır yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi olay mahalline yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

SAVCININ İNCELEMESİ SONRASI MORGTA

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından hastane morguna iletildi. Olayla ilgili kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla güvenlik güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelilerin izini sürmek için çalışmalara devam ediyor.