Balıkesir’de Sağanak Yağış Sebebiyle Köprü Çöktü

Türkiye, yeni bir soğuk ve yağışlı hava sistemiyle karşı karşıya kalıyor. Ülkenin pek çok yerinde etkisini gösteren sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Balıkesir’de de zaman zaman artan şiddetteki sağanak yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi.

KÖPRÜ ÇÖKME OLAYI YAŞANDI

Susurluk ilçesinde Yıldız, Babaköy ve Bozen Mahallelerini birleştiren köprü, gün boyunca süren yağışların ardından deredeki su seviyesinin yükselmesiyle çöktü. Bu çökme olayı, mahalle yollarında ulaşımın geçici olarak durmasına yol açtı. Yetkililer, bölgede güvenlik önlemleri alırken, köprü çevresinde detaylı bir inceleme yapılmaya başlandı.