Balıkesir’de Sağanak Yağış Sonrası Ulaşım Kesildi

Türkiye, yeni soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altında kalıyor. Ülkenin birçok yerinde etkili olan sağanak yağışlar, gündelik hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Balıkesir’de de zaman zaman şiddetini artıran yağışlar, cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açıyor.

KÖPRÜ ÇÖKÜYOR, ULAŞIM AKSAMASI

Susurluk ilçesinde, Yıldız, Babaköy ve Bozen Mahallelerinin bağlantısını sağlayan köprü, gün boyunca süren yağışların ardından deredeki su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü. Köprünün çökmesiyle birlikte mahalle yollarında geçici bir ulaşım durumu yaşandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Yetkililer, bölgede güvenlik tedbirleri almaya başladı ve köprü çevresinde detaylı bir inceleme başlattı.