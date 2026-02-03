Netanyahu’dan İran’a Sert Uyarı: Dayanılmaz Sonuçlar Bekliyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, Meclis’in 77’nci yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirdiği konuşmada, ABD’nin olası saldırılarının gündemde olduğu bir dönemde İran’a yönelik tehditlerini dile getirdi.

İRAN’A SERT UYARI

Netanyahu, önlerinde daha fazla zorluk ve engel olduğunu belirterek, İran yönetimine karşı “Her türlü gelişmeye karşı tetikte ve hazırlıklıyız. Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek.” ifadeleriyle tehditte bulundu.

ABD’DEN ISOLEZİF ZİYARET

Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı’nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yarın İsrail’e geleceğini ve Netanyahu ile görüşme yapacağını duyurdu. Ayrıca, Witkoff’un İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile de görüşmesinin beklendiği belirtildi. Bu ziyareti, İran ile yaşanan gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştiği ifade ediliyor.

HAZIRLIK AÇIKLAMALARI

ABD’nin İran’a yönelik olası saldırılarına dair tartışmalar sürerken, İsrailli yetkililer, her türlü duruma hazırlıklı olduklarını ifade etmişti. Netanyahu, İran’ın ülkesine yönelik saldırılarına güçlü bir yanıt vereceklerini belirtti.

