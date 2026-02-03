Karim Benzema Al Hilal İle Anlaşma Sağladı

karim-benzema-al-hilal-ile-anlasma-sagladi

Karim Benzema, Al Hilal ile anlaşmayı sağladı. Al Ittihad, sezon sonunda sona erecek sözleşmesi için Fransız superstar’a yeni bir maaş sunmadan, yalnızca imaj haklarının tamamını ödemeyi önerdi. Bu durumu bir saygısızlık olarak değerlendiren Benzema, sahaya çıkmayı reddetti ve Al Ittihad ile yollarını ayırma kararı aldı. Ardından Al Hilal, 38 yaşındaki yıldız futbolcu için transfer girişimlerine başladı ve Benzema ile pazarlıklarda önemli bir aşama kaydedildi.

RONALDO’NUN ETKİSİ

Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Nassr takımıyla henüz bir şampiyonluk elde edemeyen Cristiano Ronaldo, zirvede bulunan Al Hilal’in 3 puan gerisinde kalmış durumda. Al Hilal’in Benzema’yı kadrosuna katma planının ortaya çıkmasının ardından Ronaldo, “Oynamayacağım” diyerek maça çıkmama kararı aldı. Bu karar neticesinde, Benzema’nın Al Ittihad’dan Al Hilal’e geçiş süreci bir süre rafa kalktı; ancak lig yönetimi, daha sonra bu transfer için onay verdi.

2027 YILINA KADAR ANLAŞMA

Al Hilal, Fransız futbolcunun transferini resmi olarak duyurdu. Karim Benzema, Al Hilal ile 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Al Hilal, golcü oyuncunun transferi için kulübüne 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu sezon Al Ittihad formasıyla 21 maçta görev alan Benzema, rakip kaleleri 16 kez boş bıraktı.

