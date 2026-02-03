Yangın, Aziziye Mahallesi’nde İ. A.’nın Evinde Çıktı

Yangın, Aziziye Mahallesi Oğuz Sokak’ta yer alan üç katlı bir binanın zemin katında, İ. A.’nın ikamet ettiği dairede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İ. A. yaşadığı dairede soğuk havadan dolayı ateş yakma kararı aldı. Ancak, yanan ateşten çıkan kıvılcımlar dairenin içine sıçrayarak kısa sürede yangının büyümesine sebep oldu.

İHBARE YAPILDI

Alevlerin kontrolden çıkmasıyla birlikte İ. A., durumu hemen üst katında yaşayan ağabeyi Zeki Akkaya’ya bildirdi. Zeki Akkaya, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşıp durumu aktardı. Olay üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

TEK KİŞİLİK MÜDAHALE

İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı ve iyi bir koordinasyon ile yangının üst katlara sıçramasını önledi.