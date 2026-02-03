Lucescu Yeniden Hastaneye Kaldırıldı Sağlık Sorunları Artıyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası’na katılma yolunda 26 Mart’ta Tüpraş Stadyumu’nda Romanya ile oynayacağı maç öncesinde olumsuz bir gelişme yaşandı. Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım’ın eski hocası olan Mircea Lucescu, sağlık problemleri nedeniyle yeniden tedaviye alındı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLADI

Yakın zamanda hastaneden taburcu edilen 80 yaşındaki teknik adam, geçirdiği şiddetli soğuk algınlığı sonrası bağışıklık sisteminin zayıfladığı ifade edildi. Doktorların önerisi doğrultusunda tekrar hastaneye yatırılan Lucescu’nun, en az üç gün boyunca gözetim altında tutulacağı bildirildi.

KAPSAMLI TESTLER YAPILACAK

Romanya medyasına yansıyan bilgilere göre, Lucescu’nun hastanede kalacağı süre zarfında sağlık sorunlarını belirlemek amacıyla kapsamlı testler yapılacak. Tecrübeli teknik adamın sağlık durumu, Mart ayında gerçekleştirilecek kritik maçlarda takımın başında olup olamayacağını belirlemedeki etkisi ise henüz belirsizliğini koruyor.

KRİTİK RANDEVU 26 MART’TA

Türkiye ile Romanya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 26 Mart’ta İstanbul’da, Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu maçın galibi, Slovakya ve Kosova eşleşmesinin kazananıyla final niteliğinde bir mücadelenin içine girecek ve Dünya Kupası biletini elde etmeye çalışacak.