Suriyelilerin Geri Dönüş Süreci Hız Kazandı

Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye’de yeni bir dönem başlatılıyor ve terör örgütü bulundukları alanlardan temizleniyor. Ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyelilerin geri dönüşleri, yaşanan negatif gelişmeler sonrası hız kazanıyor. Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri, Göç İdaresi Başkanı ile birlikte Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’nı ziyaret ederek, Türkiye’nin yürüttüğü gönüllü ve güvenli geri dönüş faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

DÖNÜŞLER 2024 YILIYLA BAŞLADI

Türkiye’nin göç yönetimini tarihsel bir perspektifle gerçekleştirdiğini belirten Göç İdaresi Başkanı, insan hakları, yasa ve ulusal çıkarlar temel alınarak hareket edildiğini vurguladı. Kök, “Ülkemizin kamu düzeninin, güvenliğinin, ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel yapısının korunmasını ve geliştirilmesini sağlayacak şekilde, bilimsel, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir bakış açısıyla işlem yürütülüyor.” şeklinde konuştu. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin 2016 yılından itibaren ülkelerine gönüllü geri dönüşlerinin başladığını kaydeden Kök, 8 Aralık 2024 tarihindeki gelişmelerin ardından bu dönüşlerin hızlandığı bilgisini verdi.

DÖNÜŞ BAŞVURULARI İLLERDEN YAPILABİLİYOR

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda her adımın özenle planlandığını ifade eden Kök, “Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, bulundukları illerden başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. İnternet üzerinden randevu alarak başvurularını yapan kişilere, aynı gün ya da ertesi güne randevu verilmektedir. İl Göç İdaresi Müdürlüklerinde tüm işlemler tamamlandığı için sınır kapılarında beklemeye gerek kalmamaktadır.” dedi.

DÖNÜŞLERDE BÜYÜK HASSASİYET

Türkiye’nin 8 Aralık 2024 sonrası örnek gösterilen ‘Öncü Göçmen’ uygulamasını başlattığını ve bu çerçevede 1 Ocak-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçici koruma altındaki Suriyelilerin geri dönüşlerine olanak sağlayacak çıkış izinleri verildiğini hatırlatan Kök, “Gönüllü geri dönüş işlemleri, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcisinin de dahil olduğu, şeffaf bir süreçte uluslararası standartlar doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir.” diye belirtti.

GERİ DÖNÜŞ SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Öte yandan, 2016–2025 yılları arasında toplam gönüllü geri dönüş sayısının 1 milyon 318 bine ulaştığı bildiriliyor.