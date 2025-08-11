Balıkesir’deki Artçılar Gelenbe Fayını Tetikliyor!

DEPREM SONRASI ARTÇI ŞOKLAR DEVAM EDİYOR

Balıkesir Sındırgı’daki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı şokların devam ettiği bildiriliyor. Uzmanların dikkat çeken açıklamalarıyla beraber, depremin birtakım etkilerinin olduğu kaydediliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaşanan artçı sarsıntıların Gelenbe fayının da tetiklendiğini vurguluyor. Sözbilir, Sındırgı depreminden sonra 4,8 büyüklüğüne ulaşan 100’ün üzerinde artçı şokun meydana geldiğini aktarıyor.

ARTÇI ŞOKLARDAKİ FARKLILIKLAR

Sözbilir, artçı şokların bazıları hakkında yapılan odak mekanizma çözümünün, ana şoktan farklı çıkmasının ilginç olduğunu belirtiyor. “Depremin sismik kaynağını oluşturan kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı ve eğim atımlı normal fayın aktivitesinden sonra, doğrultu atımlı fayın da sisteme katıldığı ve deprem üretmeye başladığı değerlendirilmektedir.” ifadesini kullanıyor.

GELENBE FAYI’NIN ETKİSİ

Prof. Sözbilir, “Bu depremde devam eden artçı şoklar, Simav fay zonundaki fayların yanı sıra Gelenbe fayı adı verilen kuzey-güney doğrultulu ve doğrultu atımlı fay niteliğindeki fayın da tetiklendiğini göstermektedir.” diye ekliyor. Gelenbe fayı, Akhisar’dan başlayıp Bigadiç’e doğru uzanan ve uzun zamandır sessiz kalan bir fay olarak nitelendiriliyor. Türkiye’de tam olarak 485 diri fay bulunuyor.