Balıkesir Erdek’te Lodos Hayatı Olumsuz Etkiliyor

LODOS BALIKESİR’DE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Marmara Bölgesi’nde etkili olan lodos, Balıkesir’in Erdek ilçesinde günlük yaşamı zor durumda bıraktı. Saatte hızı 70 kilometreye kadar ulaşan bu rüzgar, denizle kara arasındaki sınırı ortadan kaldırarak yüksek dalgaların oluşmasına neden oldu.

YÜKSEK DALGALAR YAŞANILDI

Sabahın erken saatlerinden itibaren kendini hissettiren lodos, Erdek’te sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar için de zor anlar yaşattı. Denizle birlikte karanın birleşmesi, yürüyüşe çıkanları olumsuz etkiledi. Bunun yanı sıra, bazı tekne sahipleri de kıyıda demirli olan teknelerinde dalgaların etkisiyle güçlük çekti.

GECE BOYUNCA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

İlçede lodosun etkisinin gece boyunca devam etmesi bekleniyor. Bu durum, yerleşim alanlarında daha önce yaşanan problemleri yeniden gündeme getirdi.