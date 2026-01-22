Balıkesir Sındırgı’da 4.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, AFAD’ın sağladığı bilgilere göre saat 18.11’de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, 11.58 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konu ile ilgili Bakanlık birimlerine ulaşan herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını aktardı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise “An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İKİ AYRI DEPREM MEYDANA GELDİ

18.11’deki 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından, Sındırgı’da saat 23.11’de 4,1 ve saat 23.28’de 4,4 büyüklüğünde iki ayrı deprem daha kaydedildi.

ARTÇI SARKINTILAR DEVAM EDİYOR

Ana depremin ardından, AFAD’ın verilerine göre birçok artçı sarsıntı yaşandı. 02.12’de 3,9 ve 02.21’de 3,7 büyüklüğündeki depremler meydana gelirken, 02.27’de ise 4,0 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı gerçekleşti.

