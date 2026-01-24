Balıkesir Sındırgı’da 5,1 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, saat 00.24’te 5,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Gece saatlerinde meydana gelen ana sarsıntının ardından bölgede deprem hareketliliği devam ederken, sabah saatlerinde artçı depremler yaşanmaya sürdü.

AFAD’DAN GÜNCEL VERİLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir Sındırgı merkezli artçı depremlerle ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamda, bugün saat 10.34’te, Sındırgı merkezli iki ayrı deprem kaydedildi ve bu depremlerin arasında 10 saniye bulunduğu bildirildi.

DEPREMLERİN DERİNLİĞİ AÇIKLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından sağlanan bilgilere göre, ilk depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi ve yerin 10.73 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bu depremin ardından, 10 saniye sonra gerçekleşen ikinci depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak belirlendi ve bu sarsıntı yerin 6.91 kilometre derinliğinde meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Art arda meydana gelen depremler, başta Balıkesir olmak üzere Bursa ve Yalova gibi çevre illerde de hissedildi.