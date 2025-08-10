Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde Deprem

AFAD’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Ağustos saat 19.53’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını bildirdi. Deprem İstanbul, İzmir, Kütahya, Yalova, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya ve Tekirdağ’da da hissediliyor. Sarsıntının yerin 11 kilometre derinliğinde oluştuğu açıklandı. AFAD, meydana gelen deprem sonrası büyüklüğü 3,0 üzerinde 20 artçı sarsıntının kaydedildiğini bildirdi. Vatandaşlara hasarlı binalardan uzak durmaları konusunda uyarı yapıldı.

BAŞKAN AKIN’DAN CAN KAYBI AÇIKLAMASI

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yıkılan bir binanın enkazında bir vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

FAY HATLARINI TANITMA

Edremit Fay Zonu, Biga Yarımadası güneyinde yer alan ve Edremit Körfezi ile Kazdağı arasında uzanan bir hattır. Havran-Balıkesir Fay Zonu ise Edremit ile Balıkesir arasında haritalanan 120 kilometre uzunluğa sahiptir. Kuzeybatı ve güneybatıya eğimli birçok fay parçasından oluşan bu fay, sağ yanal doğrultu atımlıdır. Yenice-Gönen Fayı, Biga Yarımadası kuzeydoğusunda, Balıkesir ve Çanakkale arasında uzanmaktadır. Bekten Fayı da Yenice-Gönen Fayının ana kollarından birini oluşturur. Edincik Fayı, Bandırma Körfezi’nin kuzeybatısında yer alır.

MANİSA VALİLİĞİ’NDEN YARALILARLA İLGİLİ BİLGİLER

Manisa Valiliği, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan depremde Manisa’da 6 vatandaşın hafif yaralandığını açıkladı. Valilikten gelen açıklamada, olay sonrası saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. “Akhisar’a bağlı Akkocalı Mahallesi’nde, 3’ü kullanılmayan 8 ev hasar gördü. Gördes’te 2 bina ve Çiçekli Mahallesi’nde 1 bina hasar gördü. Sarıaliler Mahallesi’nde kaya düşmesi sonucu yol geçici olarak kapatıldı” denildi.

BAKAN URALOĞLU’DAN ULAŞIM AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Balıkesir’deki deprem sonrası ulaşım ve haberleşmeye dair bilgi verdi. “Ulaşım yapılarında; karayolu, demiryolu ve havaalanında herhangi bir sıkıntı yok” dedi. Uraloğlu ayrıca, internet tabanlı haberleşmenin önemini vurguladı.

AFAD’DAN MÜDAHALE PLANI

AFAD, 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) devreye alındığını kaydetti. İçişleri Bakanı ve AFAD Başkanı’nın bölgeye intikal etmiş olduğunun belirtildiği açıklamada, gelişmelerin takip edildiği ifade edildi.

GOOGLE’DAN DEPREM UYARISI

Balıkesir’deki depremin ardından Google’ın deprem uyarı sistemi Android telefonlara bildirim gönderdi.

AKOM’DAN İSTANBUL’DA HİÇBİR OLUMSUZLUK YOK

İstanbul’da depremin hissedilmesi üzerine AKOM, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi. “Saha ekiplerimiz tarama çalışmalarını sürdürüyor” denildi.

BİLİNCİ YÜKSEK TAZİYELER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sahada hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi ve vatandaşların hasarlı binalara girmemelerini rica etti.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yıkılan binada enkaz altında kalan bir kişiyi kurtardıklarını bildirdi. “Enkaz altındaki diğer vatandaşla ilgili çalışmalar sürüyor” dedi.

BAŞKAN AKIN’DAN HAZIRLIK AÇIKLAMASI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, şu ana kadar elime ulaşan bilgiye göre can kaybı olmadığını bildirdi. Çalışmaların sürdüğünü belirten Akın, kriz masası oluşturulduğunu açıkladı.

İBB’DEN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiğini bildirdi.

SAĞLIK BAKANINDAN YARALILARLA İLGİLİ BİLGİLER

Sağlık Bakanı Memişoğlu, depremde yaralanan 4 vatandaşın tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu.