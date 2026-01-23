Balıkesir Sındırgı’da Deprem Panik Yarattı

balikesir-sindirgi-da-deprem-panik-yaratti

KANDİLLİ RASATHANESİ İLE DEPREMİN DERİNLİĞİ BELİRLENDİ

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, meydana gelen deprem 11.3 kilometre derinlikte yaşandı. Sarsıntı, Balıkesir merkez ve çevresindeki ilçelerde duyuldu.

PANİK DOMİNE ETTİ

Gece yarısı gerçekleşen deprem neticesinde, vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı. Sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı, hissettikleri sarsıntıyı paylaşımlarında dile getirdi.

YETKİLİLERİN ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yerel yetkililerin, bölgede incelemelerine devam ettikleri kaydedildi. Şu ana kadar can veya mal kaybı meydana geldiğine dair bir bildirim olmadığı bildiriliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Balıkesir Sındırgı’da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Şiddeti çevre illerde de hissedildi, fakat ilk bulgular olumsuz bir durumu işaret etmiyor.
Gündem

Bakan Bayraktar’dan Akkuyu Açıklaması: Nükleer Enerjiyle Yeni Dönem

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026'da Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden elektrik üretmeye başlayacaklarını ve yeni projelerle Türkiye'yi nükleer enerji alanında yükselteceklerini açıkladı.
Gündem

MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Hapis Ceza Açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 6 yıl 3 ay hapis cezasını evrensel hukukla çeliştiği ve "Terörsüz Türkiye" hedefine aykırı buldu.
Gündem

Galatasaray’dan Sağ Açık İçin Sürpriz Hamle

Galatasaray, Noa Lang'ın ardından Girona'nın Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Yaser Asprilla ile de transfer görüşmelerini tamamlamak üzere. Anlaşma detayları merakla bekleniyor.
Gündem

Balotelli’nin Yeni Takımı Birleşik Arap Emirlikleri Oluyor

Mario Balotelli, Genoa ile yollarını ayırdıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde yeni bir takıma katıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.