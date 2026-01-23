Balıkesir Sındırgı’da Deprem Panik Yarattı

KANDİLLİ RASATHANESİ İLE DEPREMİN DERİNLİĞİ BELİRLENDİ

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, meydana gelen deprem 11.3 kilometre derinlikte yaşandı. Sarsıntı, Balıkesir merkez ve çevresindeki ilçelerde duyuldu.

PANİK DOMİNE ETTİ

Gece yarısı gerçekleşen deprem neticesinde, vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı. Sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı, hissettikleri sarsıntıyı paylaşımlarında dile getirdi.

YETKİLİLERİN ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yerel yetkililerin, bölgede incelemelerine devam ettikleri kaydedildi. Şu ana kadar can veya mal kaybı meydana geldiğine dair bir bildirim olmadığı bildiriliyor.