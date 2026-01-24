Balıkesir Sındırgı’da Peş Peşe Depremler Meydana Geldi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 00.24’te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan ana sarsıntının ardından bölgede depremlerin artış gösterdiği gözlemlenirken, sabah saatlerine kadar artçı depremler devam etti.

AFAD, DEPREM VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sındırgı merkezli artçı depremlere ait güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. 10.34’te Sındırgı merkezli olarak iki ayrı deprem, 10 saniye arayla kaydedildi.

DEPREM DERİNLİĞİ AÇIKLANDI

AFAD’ın bildirdiği verilere göre, 4,1 büyüklüğündeki ilk deprem yerin 10,73 kilometre altında gerçekleşti. Bu depremden 10 saniye sonra oluşan 4,2 büyüklüğündeki ikinci depremin ise 6,91 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Peş peşe meydana gelen sarsıntılar, başta Balıkesir olmak üzere Bursa ve Yalova’da da hissedildi.