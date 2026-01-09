Balotelli’nin Transferi Dünyayı Şaşırttı: Yeni Takımı Dubai

balotelli-nin-transferi-dunyayi-sasirtti-yeni-takimi-dubai

Kariyeri boyunca Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi büyük kulüplerde mücadele eden ve Türkiye’de Adana Demirspor ile akıllarda yer eden Mario Balotelli, transfer döneminde yine dikkat çekici bir hamle gerçekleştirdi. 35 yaşındaki deneyimli forvet, yeni takımıyla anlaşmasını resmileştirdi.

DUBAY’A YOLCULUK

Avrupa süper liginden ve ülkemizdeki Süper Lig’den bazı takımlarla adı anılmasına rağmen Balotelli tercihini GCC’den yana kullandı. İtalyan oyuncu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai merkezli temsilcisi Al-Ittifaq FC ile el sıkıştı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Son olarak İtalya’da Genoa forması giyen ancak bekleneni veremeyen Balotelli, yeni kulübü ile 2.5 yıllık bir sözleşmeye imza attı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı: Okullar Tatil Olacak Mı

İstanbul'da hafta sonu etkili olacak soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı bekleniyor. Gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi.
Gündem

TFF 43 Antrenörü PFDK’ya Sevk Etti

Süper Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapmış 43 antrenör, bahis oynamaktan dolayı disiplin kuruluna sevk edildi.
Gündem

Buruk Ve Tedesco Derbi Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Okan Buruk ve Domenico Tedesco, Süper Kupa finali öncesi yaptıkları açıklamalarda Buruk psikolojik avantajı vurgularken, Tedesco ise sabırsızlıklarını dile getirdi.
Gündem

Husumet Yüzünden Gelen Ölümcül Saldırı: Firari Hükümlü Aranıyor

Gaziosmanpaşa'da firari bir hükümlü, önceden husumet beslediği kişiyi evinin önünde öldürdü ve ardından ortadan kayboldu. Kesinleşmiş hapis cezası 8 yıl 11 ay 15 gün.
Gündem

Gazze’deki Can Kaybı Sayısı 71 Bin 409’a Yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 71.409'a ulaştı. Olaylar, geçici ateşkese rağmen devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.