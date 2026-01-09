Balotelli’nin Transferi Dünyayı Şaşırttı: Yeni Takımı Dubai

Kariyeri boyunca Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi büyük kulüplerde mücadele eden ve Türkiye’de Adana Demirspor ile akıllarda yer eden Mario Balotelli, transfer döneminde yine dikkat çekici bir hamle gerçekleştirdi. 35 yaşındaki deneyimli forvet, yeni takımıyla anlaşmasını resmileştirdi.

DUBAY’A YOLCULUK

Avrupa süper liginden ve ülkemizdeki Süper Lig’den bazı takımlarla adı anılmasına rağmen Balotelli tercihini GCC’den yana kullandı. İtalyan oyuncu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai merkezli temsilcisi Al-Ittifaq FC ile el sıkıştı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Son olarak İtalya’da Genoa forması giyen ancak bekleneni veremeyen Balotelli, yeni kulübü ile 2.5 yıllık bir sözleşmeye imza attı.