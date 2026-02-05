Galatasaray Renato Nhaga’yı Transfer Etti

Galatasaray, transfer faaliyetlerini devam ettirerek orta sahaya takviye yapmak amacıyla Portekiz temsilcisi Casa Pia’da oynayan Gine-Bissaulu futbolcu Renato Nhaga’yı kadrosuna dahil etti.

İSTANBUL’A GELİŞİ

Sarı-kırmızılı kulüp, 18 yaşındaki futbolcuyu İstanbul’a da getirdi. Nhaga, Portekiz’den kalkan özel bir uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne ulaştı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç futbolcu, “Burada olduğum için mutluyum. Haydi Galatasaray” ifadesini kullandı.

TRANSFERİN DETAYLARI

Galatasaray, transfer sürecinin hemen ardından Renato Nhaga’yı Casa Pia’dan 6,5 milyon euro karşılığında bünyesine kattığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga’nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atletico Clube-Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6,5 milyon avro tutarında transfer bedeli ödenecektir.” açıklamasına yer verdi. Galatasaray’ın, 18 yaşındaki futbolcu ile 4,5 sezonluk bir sözleşme imzaladığı ve bu yıl için 375 bin euro, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında 750’şer bin euro, 2028-2029 sezonunda 800 bin ve 2029-2030 sezonunda ise 850 bin euro ödeme yapılacağı bildirildi.

SEZON PERFORMANSI

1 milyon euro piyasa değeri bulunan Nhaga, bu sezon Casa Pia formasıyla toplamda 21 maçta 2 gol atmayı başardı.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Renato Nhaga, “Galatasaray’a imza attığım için çok mutluyum. Genç bir oyuncu olarak güzel bir projenin parçası olacağım, çok hevesliyim. Galatasaray’a fayda sağlamak istiyorum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ONUN İÇİN İYİ DİLEKLERİNDE BULUNDU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, “İnşallah Galatasaray’da güzel günleri olacak. Genç bir oyuncu, uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edecek. Büyük fayda üretmesini diliyorum. Bol şanslar. Türkiye’de ve Avrupa’da yolu açık, şansı bol olsun.” açıklamasıyla genç futbolcuya iyi dileklerde bulundu.