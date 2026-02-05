Rakka ve Deyrizor’da Güvenli Dönüşler Devam Ediyor

rakka-ve-deyrizor-da-guvenli-donusler-devam-ediyor

Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleri devam ediyor.

ÖNCÜPINAR’DA GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLER GECE DE SÜRÜYOR

Kilis’teki Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndan sığınmacıların ülkelerine dönüş işlemleri gece saatlerinde de sürmektedir. Ülkelerine geri dönmeyi tercih eden sığınmacılar, gümrükteki gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yanlarında getirdikleri eşyalarla Suriye topraklarına geçiş yapıyor.

TÜRKİYE’Yİ DAHA ÇOK SEVİYORUM

Gaziantep’ten Öncüpınar’a gelen ve Türkiye’de giyim sektöründe çalıştığını belirten Muhammed Ramazan Kurdiye, uzun yıllarını Türkiye’de geçirdiğini aktardı. Türkiye’de birçok güzel anılar biriktirdiğini vurgulayan Kurdiye, tekrar Rakka’ya döneceğini ifade etti. “Türkiye’de çok güzel yıllarım geçti. Türk arkadaşlarım oldu. İnsanlar çok iyiydi. Şimdi Suriye’ye dönüp ülkemin farklı şehirlerini gezeceğim. Suriye’yi seviyorum ama Türkiye’yi daha çok seviyorum,” şeklinde konuştu.

DEYRI ZOR’A DÖNÜYOR

Gönüllü geri dönüş yapan Ahmet Bereket, Deyrizor’a gitme kararı aldığını belirtti. Türkiye’de geçirdiği yılların kendisi için son derece değerli olduğunu söyleyen Bereket, burada birçok şehri gezme fırsatı bulduğunu ve güzel anılar topladığını aktardı.

