Trafik İhlallerine Cezalar Yükseliyor

Trafikte bazı basit görünen kural ihlalleri, ciddi tehlikeler oluşturabiliyor. Ceza uygulamalarına rağmen, bazı sürücüler trafik kurallarına uymak konusunda direniş gösteriyor ve bu durum büyük mal kaybı ve can kaybına yol açabiliyor. Bu sebeple, yeni yasa teklifi ile trafik ihlallerine verilen cezaların önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, trafik ceza artışlarını içeren Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişikliklere dair önergenin altı maddesi onaylandı.

DRİFT ATAN SÜRÜCÜLERE CEZALARDAYENİ DÜZENLEME

Kanun teklifinin kapsamına, “drift atmak” olarak bilinen tehlikeli hareketleri gerçekleştiren sürücülere verilecek cezaların artırılması da dahildir. Yeni düzenlemeye göre, motorlu bisiklet ve motosikletlerin, belirli izinler alınmadan yapıldığı gösteriler dışındaki akrobatik hareketlerle sürülmesi yasaklanıyor. Bu kurala uymayan sürücülere 46 bin lira idari ceza verilecek, sürücü belgeleri 60 gün boyunca geri alınacak ve araç da 60 gün süreyle trafikten men edilecek. Alınan sürücü belgeleri, sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçmesi ve cezanın tamamının ödenmesi şartıyla geri verilecek. Beş yıl içinde ikinci kez sürücü belgesi geri alınanların belgeleri iptal edilecek.

YOLCU TAŞIMA VE CEZA YENİLİKLERİ

Sürücü arkasında ayrı oturma yeri bulunmayan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerle, tescil belgelerinde belirtilen kişi sayısından fazla yolcu taşınamayacak. Fazla yolcular, en yakın yerleşim biriminde indirilecektir. Genel Kurul’da kabul edilen yeni düzenlemelere göre, bisiklet ve elektrikli skuter gibi araçların yaya yollarında kullanılması halinde 5 bin lira ceza uygulanacak.

ELECTRIC SCOOTER İLE OTOYOL KULLANIMINA YENİ HÜKÜMLER

Devam eden düzenlemeye göre, bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa, bisiklet ve elektrikli skuterlerin taşıt yolunda sürülmesine izin verilmeyecek. Ayrıca, iki kişiden fazla taşıyan eşyaların ve güvenlik şartlarına uymayan araç sürücülerine de aynı 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Paylaşım amaçlı faaliyet göstermek isteyen elektrikli skuter işletmecilerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yetki belgesi alması zorunlu olacak; aksi halde 86 bin 900 lira ceza ödenecek.

DİĞER TRAFİK İHLALLERİ VE CEZALARI

El freni çekerek ani dönüş yapanlar için de 140 bin lira idari ceza söz konusu olacak. İzin alınmadan yarış düzenleyenlere 16 bin lira, yarış yapan sürücülere 46 bin lira ceza uygulanacak ve belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacaktır. Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücüler de 46 bin lira ceza ile karşılaşabilecekler.

YÜK TAŞIYAN ARAÇLARA YENİ DÜZENLEMELER

Kabul edilen maddelerle birlikte, yüklü ya da yüksüz araçların taşınması özel izne tabi olacak. Yüklerin karayoluna düşecek şekilde yüklenmesi yasaklanırken, ağırlık ve boyutlara uymadan yolcu alan sürücülere 1000 lira ceza kesilecektir. Ayrıca, tehlikeli maddeleri izinsiz taşıyanlara iki farklı ceza uygulanarak 20 bin lira ceza verilecektir.

KAR LASTİĞİ ZORUNLULUĞU

Araçlarda kış lastiği kullanımı, yerel hava ve iklim şartlarına göre zorunlu hale getirilecektir. Uygulamaya uymayan sürücülere 6 bin lira ceza uygulanacak. Ayrıca, kar zinciri taşımayan sürücüler için de farklı ceza düzenlemeleri yapılacaktır.

GENEL KURUL DEPREM GÜNDEMİ İLE TOPLANACAK

Son olarak, Genel Kurul’da kanun teklifinin 6 maddesinin kabulünün ardından, Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşime ara verdi. Bir sonraki oturumda, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinin görüşülmesi için toplanılacağı duyuruldu. Bu toplantıda siyasi parti gruplarına 20’şer dakika süre verilecek ve başka bir konu ele alınmayacaktır. Bingöl, birleşimin tamamlanmasının ardından yarın saat 14.00’te tekrar bir araya gelmek üzere oturumu kapattı.