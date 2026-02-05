Galatasaray Yusuf Demir İle Yollarını Ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da uzun zamandır geleceği merak edilen Yusuf Demir ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

YUSUF DEMİR İLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Demir ile yollarını ayırdığını resmi bir açıklama ile duyurdu. Kulübün yaptığı açıklamada, “Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Yusuf Demir’e teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!” ifadesine yer verildi.

YENİ TAKIMI RAPID WIEN

Galatasaray’dan ayrılan Yusuf Demir’in yeni takımı da belirlendi. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Yusuf Demir, eski takımı Rapid Wien’e geri dönüyor. Habere göre, Yusuf’un perşembe günü Rapid Wien ile sözleşme imzalayacağı ve sağlık kontrolü için Avusturya’ya gittiği aktarıldı.

3.5 SENEDE 26 MAÇA ÇIKTI

2022 yazında Galatasaray, Rapid Wien’den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Yusuf, sarı-kırmızılı forma altında toplamda 26 maça çıktı ve bu süreçte 2 gol ile 2 asist kaydetti.