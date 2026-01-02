Baltık Denizi’nde Sualtı Kablo Sabotajı Şüphesi

baltik-denizi-nde-sualti-kablo-sabotaji-suphesi

Finlandiya polisi, Baltık Denizi’nde Finlandiya ile Estonya arasında yer alan sualtı telekomünikasyon kablolarına zarar verilmesi şüphesiyle, Saint Vincent ve Grenadinler bayrağını taşıyan bir kargo gemisine el koğu. Gemide bulunan 14 kişilik mürettebat, gözaltına alındı.

KABLOLARDAKİ HASAR ENDİŞE YARATTI

Olay, Finlandiya ile Estonya’yı birbirine bağlayan telekomünikasyon hatlarında dün tespit edilen sualtı kablo hasarının ardından gündeme geldi. Finlandiya merkezli bir telekomünikasyon şirketinin arıza bildiriminin ardından, Finlandiya Sahil Güvenliği harekete geçerek bölgede devriye gemisi ve helikopter gönderdi.

GEMİNİN DEMİRİ DENİZ TABANINDA BULUNDU

Gerçekleştirilen incelemelerde, Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı “Fitburg” isimli kargo gemisinin demirinin deniz tabanında sürüklendiği tespit edildi. Güvenlik güçleri, Finlandiya makamları koordinesinde düzenlenen operasyon sonucunda gemiye el koydu.

14 MÜRETTEBAT GÖZALTINA ALINDI

Yetkililer, gemideki mürettebatın tamamının gözaltına alındığını ve milliyetlerinin Rusya, Gürcistan, Kazakistan ile Azerbaycan olduğunu açıkladı. Mürettebatın, Helsinki ile Estonya arasındaki iletişim kablolarına zarar verilmesiyle ilgili olarak sorgulandığı bildirildi.

NİTELİKLİ SABOTAJ ŞÜPHESİ

Polis, olayın “telekomünikasyonun nitelikli şekilde kesintiye uğratılması, nitelikli sabotaj ve nitelikli sabotaja teşebbüs” kapsamına girdiğini duyurdu. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ifade edildi.

GEMİ RUSYA’DAN İSRAİL’E YOL ALIYORDU

Sınır güvenlik yetkilileri, olay anında geminin Rusya’nın St. Petersburg kentinden İsrail’in Hayfa Limanı’na doğru sefer halindeki bulunduğunu belirtti.

HİBRİT SAVAŞ İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Uzmanlar, meydana gelen olayları, Rusya’nın Batılı ülkelere yönelik gerçekleştirdiği iddia edilen “hibrit savaş” stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Bu durum, Baltık Denizi çevresindeki NATO üyesi ülkelerde alarm seviyesinin yükselmesine yol açtı.

NATO VE AB SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Bir NATO yetkilisi, İngiltere’nin Northwood kentindeki Müttefik Deniz Komutanlığı aracılığıyla Finlandiya makamlarıyla sürekli bilgi alışverişi yapıldığını aktardı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, sosyal medya üzerinden durumu dikkatle izlediklerini ve hibrit tehditlere karşı hazırlıklı olduklarını duyurdu.

