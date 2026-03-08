Bank Of America Borsa İstanbul 2026 Beklentilerini Açıkladı

Küresel yatırım bankası Bank of America, Türkiye’nin varlıklarına dair yayımladığı en güncel strateji notunda, Borsa İstanbul için 2026 yılı öngörülerini paylaştı. Rapor, makro dengelerin stabil kalması ve para politikasının öngörülebilirliğini sürdürmesi durumunda BIST 100 endeksinin yukarı yönlü bir hareket alanına sahip olduğunu belirtiyor. Bankanın baz senaryosuna göre 16.000 – 17.000 puan aralığı öne çıkarken, olumlu koşulların devam etmesi durumunda bu seviyelerin “şaşırtıcı olmayacağı” ifade ediliyor. Ayrıca, raporda hedefin yalnızca teknik beklentilere değil, aynı zamanda şirket kârlılık projeksiyonlarına ve çarpan analizine dayandığına dikkat çekiliyor. Bank of America’nın analistleri, 2026 yılına yaklaşırken şirket kârlarında reel bir toparlanmanın yaşanmasını öngörüyor. Özellikle bankacılık tarafında net faiz marjlarının dengelenmesi ve kredi büyümesindeki normalleşmenin bilanço kalitesini destekleyebileceği vurgulanıyor.

SEKTÖR ANAYLİZİ

Bank of America, banka hisselerinin hâlâ gelişen ülkelerle karşılaştırıldığında iskontolu işlem gördüğünü öne çıkarıyor. Bunun yanı sıra, savunma sanayi, ihracat ağı güçlü sanayi şirketleri ve belirli holdinglerin de değerleme açısından çekici hale geldiği belirleniyor. Eğer yabancı yatırımcı girişleri hızlanırsa, özellikle banka ve holding hisselerinde çarpan genişlemesinin daha belirgin olabileceği değerlendiriliyor. Bu durum, endeksin genel performansını yukarı yönde etkileyecek temel faktörlerden biri olarak görülüyor.

RİSK UNSURLARI

Rapor, olumlu senaryonun yanı sıra potansiyel risk başlıklarına da yer veriyor. Enflasyonun beklenenden daha yavaş bir hızda düşmesi, döviz kurundaki dalgalanmaların artması ya da küresel risk iştahındaki ani bozulmalar, hedef seviyelerin uzamasına neden olabileceği vurgulanıyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası ve Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin, gelişmekte olan piyasalarda baskı yaratabilme potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor.