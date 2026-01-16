Bankalarda Ücret ve Komisyon Tarifeleri Güncellendi

Bankaların ücret ve komisyon alma yetkileri, Mart 2020’de gerçekleştirilen düzenlemeyle belirgin bir standart kazandı. Bu düzenleme ile komisyon artışları doğrudan Tüketici Fiyat Endeksi’ne endekslendi. Her yıl ocak ayında özellikle para transferleri, kredi kartı aidatları ve ATM işlemleri için yeni ücret tarifeleri yürürlüğe girmekte.

KANALLAR ARASINDA ÜCRET FARKLILIĞI GÖZE ÇARPYOR

Bankacılık işlemlerinde uygulanan ücretler, işlemlerin gerçekleştirildiği kanala göre ciddi şekilde farklılık gösteriyor. FAST ve EFT işlemleri için mobil bankacılık, ATM ve bankaya nazaran en az maliyetli alternatif olarak öne çıkıyor. Örneğin, 20 bin liralık bir para transferi mobil bankacılık üzerinden yapıldığında vergi dahil yalnızca 16,76 TL ücret talep edilirken, bu işlem ATM üzerinden 58,47 TL, şube aracılığıyla ise 83,75 TL’ye ulaşabiliyor. Uzmanlar, mümkünse işlemlerin mobil bankacılık kanalı üzerinden gerçekleştirilmesini tavsiye ediyor.

ALTIN TRANSFER SİSTEMİ YENİ TARİFELERLE UYGULAMAYA GİRDİ

Altın Transfer Sistemi (ATS), banka müşterilerinin altın hesaplarında fiziki teslim almaksızın transfer yapmalarını sağlıyor. 1 Ocak’tan itibaren bu işlemlere uygulanacak ücretler güncellenmiş durumda ve gram bazında belirlenmiş olarak şu şekildedir: 1–10 gram arası transferler için 60,38 TL, 11–100 gram arası transferler için 120,75 TL talep ediliyor. Bankalar arasında bu işlemler için alınan ücretlerde 8–10 TL’ye kadar değişen farklar gözlemlenebiliyor.

KREDİ KARTI AİDATLARI YENİ YILDA ARTARAK DEVAM ETTİ

Yeni yıl itibarıyla kredi kartı aidatlarında artış kaydedildi. Aidatlar genellikle ocak ve şubat aylarında kart ekstrelerine yansıtılmakta. Standart kredi kartları için yıllık aidat 650 TL’den başlarken, premium kartlarda bu rakam 6 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Ek kartlar için 450–500 TL arasında ücret alınmakta. Kart aidatı ödemek istemeyen kullanıcılar, bankalardan aynı limitli, aidatsız kart talep edebiliyor.

NAKİT AVANS İŞLEMLERİNDE YÜKSEK FAİZ ORANLARI

Kredi kartı ile nakit çekimlerde, çekilebilecek tutar kart limitinin yüzde 25’i ile sınırlandırılmış durumda. Taksitli nakit avans işlemlerinde üst sınır genellikle 25 bin TL olarak belirleniyor. Nakit avans faiz oranı vergi hariç olarak aylık yüzde 4,25 olarak uygulanırken, gecikme faizi ise yüzde 4,55 seviyesinde bulunuyor. Ayrıca ATM’den yapılan işlemler için, yüzde 1 ile yüzde 3,88 arasında değişen oranlarda komisyon kesiliyor.

OTOMATİK FATURA TALİMATLARIYLA EK MALİYETLER

Kredi kartına bağlı otomatik fatura ödeme talimatları, birçok kullanıcı için farkında olmadan ek maliyetler doğurabiliyor. Kart aracılığıyla yapılan ödemelerde, ödeme tarihinden ekstre son ödeme tarihine kadar geçen sürede nakit avans faizi uygulanıyor. Bu maliyet, vergilerle birlikte aylık yüzde 5,5’i geçebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerinde ise kredi kartı kullanılması halinde yüzde 3,1’e varabilen ek kesintiler söz konusu.

KİRALIK KASA ÜCRETLERİ ARTIYOR

Bankaların sunduğu kiralık kasa hizmetleri, altın ve değerli evrak saklamak isteyen müşteriler için önemli bir seçenek. Ancak 2026 itibarıyla kasa ücretleri de artış sergiledi. Küçük boy kasaların yıllık ücretleri 12 bin TL’den başlarken, büyük boy kasa ücretleri 40 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. Bankalar, ayrıca geri alınabilir depozito bedeli talep ediyor.

ATM’DEN LİMİT ÜSTÜ PARA ÇEKİMİ MASRAFLI

ATM’lerden günlük para çekme limiti, bankalara bağlı olarak genellikle 15–20 bin TL arasında değişiyor. Bu limitin aşılması durumunda bankalar ek masraf uygulamakta. Limit üstü para çekiminde最低限 ücret 24,68 TL olarak belirlenirken, bazı bankalarda çekilen tutarın yüzde 2,88’ine kadar komisyon uygulanabiliyor.

DİĞER BANKA MASRAFLARI GÜNCELDİR

Ortak ATM bakiye sorgulama: 0,27 TL

Diğer banka ATM’sinde sorgulama: 0,41 TL

Ortak ATM para çekme: 1,04 TL + yüzde 1,15

HGS etiket ücreti: 210 TL

Şubeden hesap dökümü: 390 TL

ATM borç yazdırma: 11 TL

Kredi kartından anlık fatura ödeme: 42 TL

Posta yoluyla hesap özeti: 35 TL