Barcelona’da Genç Yetenek Şoku: PSG’ye Geçti

barcelona-da-genc-yetenek-soku-psg-ye-gecti

Barcelona’da büyük şok: 18 yaşındaki genç yetenek Paris Saint-Germain’e gidiyor!

BARCELONA’DA KAÇIŞ İDDİASI

Katalan futbol camiasında 18 yaşındaki Dro Fernandez’in Paris Saint-Germain’e transfer olacağı haberi gündemi sarstı. Bu sezon A takıma yükseltilen ve hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi’nde görev alması beklenen Fernandez, “Lamine Yamal’ın orta saha hali” olarak adlandırılıyor ve “Yeni Iniesta” gibi büyük bir potansiyele sahip olarak görülüyordu. Ancak genç yetenek, Barcelona’da yeterince süre bulamayacağı ve kendisini geliştiremeyeceği düşüncesiyle ayrılma kararı aldı.

TRANSFER YARIŞI KIZIŞTI

Fernandez’in bu kararının ardından Chelsea, Manchester City ve PSG transfer için devreye girdi. Fransız kulübü, teknik direktör Luis Enrique’nin etkisini kullanarak bu transferi sonuçlandırmayı başardı. 18 yaşındaki oyuncu, 6 milyon Euro’luk fesih maddesini kullanarak PSG’ye geçeceğini kulüp yönetimine bildirdi. Bu gelişmenin basına sızmasının ardından Katalan spor basını, oyuncunun bedavaya kaybedilişi nedeniyle yönetimi ağır bir dille eleştirdi.

FLICK’TEN AÇIKLAMALAR

Tüm bu olaylarla ilgili Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu. Flick, “Bir teknik direktör olarak amacımız oyunculara güven vermektir. Onların gelişmesi için onlara inanmaya çalışırız. Çevrelerinde etkileyebilecek insanlar olduğunu biliyorum, ama bunu geçmişte kalmasını istiyorum” dedi. Ayrıca, “Eğer Dro başka bir karar alırsa, o zaman durumu değerlendiririz. Şimdi bu zaman değil. Futbol dünyasında bazen böyle şeyler yaşanabiliyor. Görüşlerimiz farklı olabilir, ama bu oyuncular yetişkin ve sık sık etraflarında onları etkileyen insanlar var” şeklinde ifade etti.

Flick, genç oyuncularla ilgili olarak “Dünyanın en iyi takımlarında oynuyorlar ve süre almak kolay değil. Her antrenmandan sonra daha iyi hale geliyorsunuz. Süreç bu. Bir oyuncu eğer işini iyi yaparsa ve bu hak ediyorsa oynar” sözleriyle durumun karmaşıklığını aktardı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Zincirleme Kaza: Yaya Geçidinde Aniden Fren Yaptı

Mersin'de, yayaya yol vermek isterken ani fren yapan bir sürücü, dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gündem

Çamura Saplanan Karacanın Kurtarılması İçin Ekipler Seferber Oldu

Bozkurt ilçesinde bir karaca, uçurumdan düşüp çamura sürüklendi. Orman ekipleri, hayvanı kurtararak güvenli bir şekilde geri götürdü.
Gündem

Aksaray’da Takla Atan Araçta 3 Yaralı

Aksaray'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil şarampole devrilerek kaza yaptı. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Gümüşhane’de Kış Mücadelesi İçin Yoğun Çalışma

Gümüşhane'nin yüksek bölgelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, 1 metreyi aşan kar kalınlığıyla mücadele ederek ulaşımın aksamaması için seferberlik halinde.
Gündem

Samsun’da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumu hakkında henüz detay verilmedi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.