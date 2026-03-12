MHP Lideri Devlet Bahçeli’den İftar Programında Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Editör Duygu Ayaz Bayram’ın aktardığı bilgilere göre Bahçeli, “Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirmek, İran’la Körfez ülkelerini çatıştırmak ve bu suretle savaşın akışını değiştirmek amacıyla karanlık planların yapıldığı esasen bir sır değildir. Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz, diyemeyiz.” ifadelerini kullandı.

“HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ”

Bahçeli, Türkiye’nin istihbarat oyunlarına düşmeyecek kadar güçlü olduğunu vurgulayarak, “Siyonist emperyalist menşeli derin çukura düşecek, algı ve istihbarat oyunlarının tuzağına kapılacak yeni yetme bir devlet de hiç değiliz. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız.” şeklinde konuştu.

“BU KUYUYU KAZANLARI BOŞA DÜŞÜRMELİYİZ”

Bahçeli, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: “Türkiye’yi gayya kuyusuna itmek için yapılan ahlaksız tezgahları isabetli okumalı, bu kuyuyu kazananları boşa düşürmeliyiz. Görüldüğü kadarıyla ABD ve İsrail için evdeki hesap İran’a uymamıştır.”