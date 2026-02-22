Barcelona Levante Karşısında Farklı Galibiyet Aldı

İspanya LaLiga’nın 25. haftasında Barcelona ile Levante karşı karşıya geldi. Spotify Camp Nou’da gerçekleştirilen mücadelede ev sahibi Barcelona, rakibini 3-0’lık skorla mağlup etti. Barcelona’nın galibiyetini sağlayan goller, 4. dakikada Marc Bernal, 32. dakikada Frenkie de Jong ve 81. dakikada Fermin Lopez tarafından atıldı.

BARCELONA YENİDEN LİDER

Geçtiğimiz hafta Girona’ya kaybederek liderliği Real Madrid’e kaptıran Barcelona, bu hafta rakibinin Osasuna’ya 2-1 mağlup olmasını değerlendirerek, bu galibiyetle puanını 61’e yükseltti ve Real Madrid’in 1 puan önünde tekrar liderliği ele geçirdi. Üst üste dördüncü yenilgisini alan Levante ise 18 puanla 19. sırada kalmaya devam ediyor.

SIRADAKİ MAÇLAR

Barcelona, gelecek hafta ligdeki üçüncü sıradaki Villarreal’i Camp Nou’da konuk edecek. Levante ise Alaves ile kendi sahasında karşılaşacak.