Barcelona, Livakovic İçin Fenerbahçe’yle Anlaştı

Barcelona, kaleci rotasyonunu gelecek sezon için şekillendirmek amacıyla Fenerbahçe’nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic transferinde önemli bir aşamaya geldi. Katalan ekibi, Hırvat kaleci için sarı-lacivertli kulübe 4 milyon Euro’luk teklif sundu. Fenerbahçe bu öneriyi kabul etti, resmi işlemler başlayacak.

TEKLİF KABUL EDİLDİ, SÖZLEŞME YOLDA

Taraflar anlaşmaya vardı, transfer görüşmeleri sona yaklaştı. Resmi evrak ve sözleşme işlemleri kısa süre içinde başlatılacak. Plan değişmezse Livakovic, 2027 yılında Barcelona kadrosuna katılacak.

KİRALIK PLANIYLA GELİYOR

Katalan yönetim, Hırvat kaleciyi şimdiden kadrosuna katmak istiyor. Deneyimli oyuncunun bir sezon daha düzenli forma giymesi planlanıyor. Transfer tamamlandıktan sonra Livakovic, bir sezonluğuna başka bir kulübe kiralanacak. Hırvat kaleci, gelecek yaz Barcelona’ya dönerek A takımda yer alacak. Barcelona, oyuncunun maç ritmini koruyarak hazır şekilde takıma katılmasını amaçlıyor.

SZCZESNY'NİN YERİNE GELİYOR

Barcelona’nın erken adım atmasında Wojciech Szczesny’nin sözleşme durumu etkili oldu. Polonyalı file bekçisinin kontratı son yılına girecek. Bu durum yönetimi gelecek sezon için alternatif arayışına yöneltti. Katalan ekibi, Livakovic’i Joan Garcia ile birlikte rotasyonun önemli parçası olarak görüyor. Barcelona, deneyimli kalecinin tecrübesinden yararlanacak ve gelecek sezonlar için kadrosunu şimdiden oluşturacak.