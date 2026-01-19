Barcelona’nın Genç Yetenek Kaybı Paris Saint-Germain’e Gidiyor

barcelona-nin-genc-yetenek-kaybi-paris-saint-germain-e-gidiyor

Barcelona’da ŞOK TRANSFER GELİŞMESİ

Barcelona’da, 18 yaşındaki genç yetenek Dro Fernandez’in, Paris Saint-Germain’e transfer olacağı haberi şok etkisi yarattı. Katalan kulübü, bu sezon A takıma dahil ettiği ve hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi’nde forma şansı verdiği genç yeteneği, ‘Lamine Yamal’ın orta saha hali’ ve ‘Yeni Iniesta’ olarak görüyordu. Ancak, Dro Fernandez, Barcelona’da yeterince süre bulamayacağını ve potansiyelini geliştiremeyeceğini belirterek kulüpten ayrılma kararı aldı.

TRANSFERDA YARIŞA GİRDİLER

Genç oyuncunun bu kararı sonrası Chelsea, Manchester City ve PSG gibi büyük kulüpler hemen devreye girdi, fakat Fransız ekibi, Luis Enrique etkisiyle transferi gerçekleştirme konusunda öne geçti. Dro Fernandez, 6 milyon Euro’luk fesih maddesini kullanarak PSG’ye transfer olacağı bilgisini kulüp yönetimine resmi olarak bildirdi. Bu durumun basına sızmasıyla birlikte, Katalan spor medyası kulüp yönetimini sert eleştirilerle hedef aldı. Zira, 100 milyon Euro’nun üzerinde bir değere sahip olduğu düşünülen bir oyuncunun bu şekilde neredeyse bedavaya elden kaçması büyük tepkiye yol açtı.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmeler üzerine Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Flick, “Bir teknik direktör olarak oyuncularımıza güven vermekle yükümlüyüz. Onların gelişimini desteklemek için inanmamız gerekiyor. Ancak etrafta bazı kışkırtıcı unsurlar olabiliyor. Eğer oyuncu kulüp değiştirmeye karar verirse, o zaman durumu değerlendireceğiz. Şu anda durum böyle değil. Eğer Dro kapalı olmasaydı, bu durumu tartışmazdım. Ancak futbol dünyasında bazen beklenmedik olaylar meydana gelebiliyor. Oyuncular kendi kararlarını vermekte özgür. Ama her şeyin ötesinde, antrenmanlarla daha iyiye gitmeleri gerekiyor. Dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynamak kolay değil fakat her antrenmanda gelişim gösteriyorlar. Süreç böyle ilerliyor; bir oyuncu işini iyi yaparsa, oynamayı hak eder,” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

