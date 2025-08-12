Gündem

Barış Alper İçin 50 Milyon Euro

BARIŞ ALPER YILMAZ TRANSFER GÜNDEMİNDE

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz’ın adı, transfer söylentileriyle anılmaya devam ediyor. Bologna’nın resmi bir teklif sunduğu milli futbolcu için İngiltere Premier Lig ekiplerinin yanı sıra NEOM SC de devrede bulunuyor.

NEOM’DAN YAPILAN TEKLİF

NEOM’un Barış Alper Yılmaz için yaptığı teklifle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre, Galatasaray, milli futbolcusu için 40 milyon euro bekliyor. Ancak Suudi Arabistan ekibinin oyuncuya yönelik 20 milyon euro teklif ettiği ifade ediliyor.

GALATASARAY’IN FİYAT TALEBİ

Galatasaray, bu rakamın oldukça düşük olduğunu düşünüyor ve teklifi değerlendirmeye almıyor. Sarı-kırmızılılar, başarılı futbolcusu için 40 milyon euronun altında herhangi bir teklifi kesinlikle düşünmüyor.

BOLOGNA’IN ÖNERDİĞİ MİKTAR

Daha önce Bologna, Barış Alper Yılmaz için 15 milyon euroluk bir teklif sunmuştu. Ancak Galatasaray, bu teklifi de reddetmişti.

