Barış Alper Yılmaz Galatasaray’da Kalıyor

BARİŞ ALPER YILMAZ GALATASARAY’DA KALIYOR

Galatasaray’da bu transfer döneminde en çok konuşulan oyunculardan biri olan Barış Alper Yılmaz, takımda kalma kararı aldı. Suudi Arabistan ekibi NEOM SC ile yapılan müzakereler sonrasında transfer gerçekleşmedi.

Yönetimle yapılan önemli bir toplantının ardından, Barış Alper Yılmaz Galatasaray’da kalmaya ikna oldu. Oyuncunun ayrılma isteği, NEOM’un önerdiği yüksek maaş teklifini duyduktan sonra artmıştı. Ancak, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrolarını teslim etmesine saatler kala oyuncuyu kadrosunda tutma kararı aldı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 2 karşılaşmada 3 gol ve 2 asistle önemli bir performans sergileyen Barış Alper, dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik heyet, oyuncunun fiziksel durumu ve çok yönlü oyun tarzıyla Avrupa sahnesinde etkisini artırmasını bekliyor.