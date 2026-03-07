Barış Alper Yılmaz İçin Avrupa Devleri Peşinde

Galatasaray’da son dönemlerde ismi en fazla öne çıkan futbolcu Barış Alper Yılmaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE PARLADI

Milli oyuncu, özellikle Şampiyonlar Ligi karşılaşmasındaki Juventus maçıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu mücadeleden sonra, Juventus’un 25 yaşındaki futbolcuyu izleme listesine eklediği bildirildi.

PEŞİNE DÜŞEN BÜYÜK KLÜPLER

Barış Alper Yılmaz ile Chelsea, Inter ve Napoli gibi dev kulüplerin de ilgilendiği ifade ediliyor. Galatasaray, ligin 25. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda mücadele edecek. Barış Alper’in, bu kritik derbide ilgilenen takımlar tarafından tribünden izlenilmesi bekleniyor.